Одно из самых популярных приложений для знакомств – тиндер. В нем не только ищут любовь всей своей жизни, но и партнеров для случайных встреч. Men 24 расскажет тебе о нескольких роковых ошибках, которые делают большинство мужчин в тиндере. Не делай так!

Если неправильно обращаться с тиндером, есть все шансы, что тебе просто не удастся найти кого-то, с кем можно было бы провести время. Но это не самое страшное. Men 24 делится с тобой перечнем распространенных ошибок, которые сводят на нет все твои старания в тиндере!

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1. Свайпы не туда. Момент, когда ты случайно ответил "нет" красивой девушке на тиндере. Теперь она ушла навсегда, что очень и очень грустно. Поэтому не слишком спеши, чтобы не упустить свое счастье.



Самая распространенная ошибка – свайп не туда / Фото unsplash

2. Откровенные фото. Не стоит всем сразу же отправлять обнаженные фото своего тела. И даже не думай делиться фотографиями пениса. Поверь, это точно не то, что она хотела бы получить сразу же после знакомства. Исключением может быть ситуация, когда барышня сама попросила о таком фото. Но в этом случае выбирай такой ракурс, чтобы не было видного твоего лица. А, то есть все шансы на следующий день проснуться звездой сети!

3. Просьба ответить. Тебе, конечно же, может безумно понравиться определенная девушка. Но это вовсе не означает что нужно ее терроризировать, если она не отвечает в течение 30 секунд. Спокойнее!

4. Фотография для твоего профиля. Помни о том, что в анкете должны быть только твои фото без чрезмерной обработки, 100500 фильтров и так далее. Ты же не хочешь, чтобы во время встречи она сильно испугалась, увидев перед собой вовсе не Брэда Питта?



Помни, что в твоем профиле должны быть только твои фото / Фото unsplash

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5. Слишком хороша для тебя. Будь готов, что тебе могли поставить лайк случайно. Поэтому не нужно тешить себя напрасными надеждами, что Мисс Вселенная хочет отправиться с тобой на свидание. Вполне вероятно, что она просто сделала свайп не в ту сторону. Но это не точно, поэтому не стоит настраивать себя на провал с самого начала. Просто будь реалистом.

6. Она против алкоголя. Если в анкете указано, что потенциальная девушка категорически относится к потреблению спиртных напитков – будь готов к катастрофе. Как правило, под этой формулировкой кроется еще множество "нельзя". Тебе это надо?

7. Тиндер с другими целями. Бывает так, что девушка сидит на тиндере, чтобы просто прокачать свой английский язык. Еще есть такие представительницы прекрасной половины человечества, которые просто хотят круто провести время, но не гарантируют встречь и интима. Поэтому следует понимать, что не всегда тебе будет везти познакомиться с барышней, которая готова будет к приключениям, какие устроят именно тебя!



Убедись, что цели пребывания на тиндере совпадают / Фото unsplash

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