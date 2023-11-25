І так, є такий вид інтелекту, як емоційний інтелект, який пов'язаний, як ти можеш здогадатися, з управлінням емоціями і має важливе значення для досягнення успіху, як професійного, так і особистого. Адже звідси ти можеш отримати найкращі інструменти для спілкування з іншими людьми і побудови всіх видів стабільних і довготривалих щасливих стосунків.

Варте уваги Для справжніх поціновувачів чогось нового: рецепт крутого коктейлю Jiu Jitsu

Щоб бути по-справжньому розумним, тобі не просто потрібно читати книги, володіти фактами або знати дату битви при Ватерлоо, тобі також потрібно працювати над емоційним аспектом, особливо тому, що хороші стосунки дарують тобі значно більше щастя і допомагають жити довше. А ще вони також можуть допомогти тобі досягти твоїх цілей і всього того, що ти задумав зробити.

Так само як існують хороші звички, які не дають твоїм стосункам стати токсичними або виснажливими, існують і помилки, які мають протилежний ефект. Розумні люди добре знають про них і уникають їх, як чуми.

1. Вони не уникають проблем

Проблеми не зникнуть лише тому, що ти вдаєш, ніби їх не існує, і ховаєшся від них, тобі потрібно зустрітися з ними обличчям до обличчя і шукати шляхи їх вирішення. Коли у стосунках виникають проблеми, ти повинен шукати першопричину і шукати рішення разом, щоб вони не ставали більшими і не перетворювалися на джерело стресу, тривоги чи розчарування.



Розумні люди не уникають проблем, а розв'язують їх / Фото Drazen Zigic

2. Не нехтуй спілкуванням

Жодні стосунки не можуть вижити без спілкування, тому розумні люди знають, що не варто вірити в те, що інші можуть читати твої думки або що вони знають, що тобі потрібно або чого ти хочеш, без твоїх подальших дій. Ти повинен говорити, і ти повинен робити це чітко, чесно і відкрито, інакше може виникнути багато непорозумінь.

3. Не ігноруй свої емоції та емоції партнерки

Ти повинен знайти місце для того, щоб спробувати зрозуміти, що ти відчуваєш у кожних стосунках і звідки ці емоції беруться, але ти також повинен звертати увагу на емоції інших людей, щоб зрозуміти, як ти впливаєш на них, що їх викликає і що ти можеш зробити, щоб тримати все це разом. Коли емоції ігноруються, вони накопичуються і можуть вибухнути, перетворюючи те, що починалося дуже маленьким, на айсберг, який потопив Титанік (в нашому випадку – твої стосунки).

4. Вони не порівнюють свого партнера зі своїми попередніми партнерами

Порівнювати теперішнього партнера з попереднім – не найздоровіша річ (якщо тільки ти не робиш це для того, щоб знайти кращі способи ведення справ або встановити межі). Зрозумій, що всі люди різні, мають різні якості, сильні та слабкі сторони, і дуже токсично "міряти" їх за попередніми партнерами.



Розумні люди ніколи не порівнюють своїх партнерок / Фото Drazen Zigic

5. Уникай співзалежності

Звичайно, ви повинні проводити час разом і будувати спільне життя з партнеркою, яку ти обрав. Але це не те саме, що співзалежність, коли ви проводите разом кожну хвилину і доходите до того, що більше не знаєш, хто ти є і як бути щасливим, коли іншої людини немає поруч. Важливо розвивати власні інтереси і навчитися знаходити свою цінність, навіть коли ти на самоті.

6. Не звинувачуй інших у своїх проблемах чи помилках

Проблема з тим, що ми не робимо цього і звинувачуємо інших у тому, що відбувається, полягає в тому, що це заважає нам вчитися, рости і розв'язувати проблеми. Це також є точкою великого розчарування для тих, хто з іншого боку, кому постійно доводиться вислуховувати докори і звинувачення.

7. Не став партнера на п'єдестал

Так само як ти не повинен порівнювати когось з іншими людьми, ти не повинен ставити когось на п'єдестал, оскільки це може призвести до розчарування. Зрозумій, що досконалості не існує, що всі ми робимо помилки, і що жодні стосунки не можуть бути абсолютно хорошими весь час, і що це абсолютно нормально.

Читай також Що найбільше не подобається жінкам у чоловіках

Наостанок нагадаємо, що хороші стосунки вимагають постійної роботи над собою. Тож удосконалюйся, рости та ставай кращою версією себе вчорашнього. І пам'ятай, що розвиватися має ваша пара.