И да, есть такой вид интеллекта, как эмоциональный интеллект, который связан, как ты можешь догадаться, с управлением эмоциями и имеет важное значение для достижения успеха как профессионального, так и личного. Ведь отсюда ты можешь получить лучшие инструменты для общения с другими людьми и построения всех видов стабильных и долгосрочных счастливых отношений.

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Чтобы быть по-настоящему разумным, тебе не просто нужно читать книги, владеть фактами или знать дату битвы при Ватерлоо, тебе тоже нужно работать над эмоциональным аспектом, особенно потому, что хорошие отношения дарят тебе гораздо большее счастье и помогают жить дольше. А еще они могут помочь тебе достичь твоих целей и всего того, что ты задумал сделать.

Так же как есть хорошие привычки, которые не дают твоим отношениям стать токсичными или изнурительными, существуют и ошибки, обладающие противоположным эффектом. Умные люди хорошо знают о них и избегают их, как чумы.

1. Они не избегают проблем

Проблемы не исчезнут только потому, что ты делаешь вид, будто их не существует, и скрываешься от них, тебе нужно встретиться с ними лицом к лицу и искать пути их решения. Когда в отношениях возникают проблемы, ты должен искать первопричину и искать решения вместе, чтобы они не становились больше и не превращались в источник стресса, тревоги или разочарования.



Умные люди не избегают проблем, а решают их / Фото Drazen Zigic

2. Не пренебрегай общением

Никакие отношения не могут выжить без общения, поэтому умные люди знают, что не стоит верить в то, что другие могут читать твои мысли или что они знают, что тебе нужно или чего ты хочешь, без дальнейших действий. Ты должен говорить, и ты должен делать это четко, честно и открыто, в противном случае может возникнуть много недоразумений.

3. Не игнорируй свои эмоции и эмоции партнерши

Ты должен найти место для того, чтобы попытаться понять, что ты испытываешь в любых отношениях и откуда эти эмоции берутся, но ты также должен обращать внимание на эмоции других людей, чтобы понять, как ты влияешь на них, что их вызывает и что ты можешь. сделать, чтобы держать все это вместе. Когда эмоции игнорируются, они накапливаются и могут взорваться, превращая то, что начиналось очень маленьким, в потопивший Титаник айсберг (в нашем случае – твои отношения).

4. Они не сравнивают своего партнера со своими предыдущими партнерами

Сравнивать нынешнего партнера с предыдущим – не самое здоровое (если только ты не делаешь это для того, чтобы найти лучшие способы ведения дел или установить границы). Пойми, что все люди разные, имеют разные качества, сильные и слабые стороны, и очень токсично "мерить" их по предыдущим партнерам.



Умные люди никогда не сравнивают своих партнерш / Фото Drazen Zigic

5. Избегай созависимости

Конечно, вы должны проводить время вместе и строить совместную жизнь с партнершей, которую ты выбрал. Но это не то же самое, что созависимость, когда вы проводите вместе каждую минуту и доходите до того, что больше не знаешь, кто ты и как быть счастливым, когда другого человека нет рядом. Важно развивать собственные интересы и научиться находить свою ценность, даже когда ты один.

6. Не обвиняй других в своих проблемах или ошибках

Проблема с тем, что мы не делаем этого и обвиняем других в происходящем, состоит в том, что это мешает нам учиться, расти и решать проблемы. Это также является точкой большого разочарования для тех, кто с другой стороны, кому постоянно приходится выслушивать упреки и обвинения.

7. Не ставь партнера на пьедестал

Так же, как ты не должен сравнивать кого-то с другими людьми, ты не должен ставить кого-то на пьедестал, поскольку это может привести к разочарованию. Пойми, что совершенства не существует, все мы совершаем ошибки, и что никакие отношения не могут быть абсолютно хорошими все время, и что это абсолютно нормально.

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Напоследок напомним, что хорошие отношения требуют постоянной работы над собой. Так что совершенствуйся, расти и становись лучшей версией себя вчерашнего. И помни, что развиваться должна ваша пара.