Нещодавно ми пережили одну з найважливіших трансформацій чоловічого гардероба за останні роки (у бік бінарності та мінімалізму). Але вже час зробити й наступний крок – до багатофункціональності, багатогранності та сексуальності.

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Далі читай про найважливіші тренди 2023 року, яким варто дати бодай один шанс опинитися у твоєму повсякденному житті.



Образ від Fendi / Фото Cortesía

Голий торс

Прозорий одяг, відкритий піджак, закритий – не важливо, до чого ти звик. Голий торс цього року буде топом стильності у будь-якому випадку. Так, ти можеш відчувати себе дещо загальмованим – особливо якщо вважаєш, що твоя статура "не годиться" для демонстрації серед білого дня чи посеред міста. Але насправді якраз найсильнішим інгредієнтом чоловічого гардероба у 2023 році буде саме безсоромність!



Джинси від JW Anderson / Фото Cortesía

Синій джинс

Класика, яка ніколи не вмирає, але яка завжди знає, як переосмислити себе, щоб завжди бути модною. У 2023 твої джинси матимуть здебільшого високу талію, довгу посадку, прямі лінії від стегна до ніг, звичайну довжину до щиколотки та легкі потертості. Джинси вже зараз рухаються до плинності, комфорту та енергії (у реверансі до кінця 1990-х чи 2000-х років, аби показати найчуттєвіші лінії нашого тіла).



Колористика Versace / Фото Cortesía

Квітковість і квітчастість

Вже час прийняти дещо, що раніше могло не подобатися – скажімо, зелень та квіти (вишиті чи надруковані) і багато інших відсилань до сільського життя. У ХХ столітті чоловіки дуже погано вибирали квіткові принти. Сьогодні – чим дикіше та сильніше помітні ці елементи в нашому одязі, тим краще. Загалом – найсміливіші та найвиразніші кольори повинні бути невіддільною частиною всього, що ти носиш.



Карго Emporio Armani / Фото Cortesía

Карго

Брюки, шорти чи бермуди – не важливо. Бо набирає обертів лихоманка корисних кишень у карго! Здебільшого це з двох причин: по-перше, класична структура карго значною мірою сприяє об’єму, який ми шукаємо для нашого одягу сьогодні, і, по-друге, його гібридне натхнення між вуличним одягом 2000-х і військовим одягом є одним із фокусів, який привертає найбільше уваги у це десятиліття.



Образ від Kenzo / Фото Cortesía

SK8R

Незалежно від того, чи це одяг, чи кросівки, чи аксесуари, натхнення зі світу скейтборду буде скрізь. Не випадково навіть найбільші люксові бренди хваляться кепками, шкарпетками та кросівками, які ми могли побачити на асфальті Сан-Франциско, Барселони та Берліна. Тенісні туфлі з ефектною хваткою на щиколотці, великі толстовки та світшоти з бермудами стали обов’язковими в трендах чоловічої моди у 2023.



Пальто Prada / Фото Cortesía

Пальто

Ще один традиційний одяг, який цього року повертається в наше життя, тільки з більшим акцентом на лініях спини, талії та рухах наших ніг під час ходьби. У 2023 тобі не обов’язково бути витонченим чоловіком у пальто, який таємниче крокує вулицями міста. Ти повинен бути іконою моди, яка панує в кожному кварталі, у якому рухаєшся.



Образ від Thom Browne / Фото Cortesía

Джоки та піжами

Чоловічі "інтимні речі" у 2023 році тягнуться до надзвичайного вираження чуттєвості. Зростає увага до штанів і шортів для сну, до піжам, а також до лінійок джоків. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis. Світ змінюється, так, тож і ми змінюємося в ньому. Так було завжди.