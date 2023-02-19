Насправді – так. Навіть попри безліч стереотипів, які завжди супроводжують цю тему. Мовляв, ти "мусиш" бути високим, струнким, м'язистим, ба більше – мати каштанове волосся, кутасте обличчя, світлі очі й так далі.

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Але насправді привабливість – узагалі не питання генетики. А сучасний чоловічий стиль радше зав'язаний на здатності правильно себе показати – показати саме свої сильні сторони. Як? Експерти GQ створили цей перелік порад саме для тебе.

Ризик

Немає нічого чуттєвішого, ніж чоловік, сповнений впевненості. І для цього стильні ризики – найкраща формула. Сенс в тому, щоб узгодити візерунки, кольори та текстури так, аби досягти невимушеної легкості в одязі. Якщо до сьогодні ти не наважувався одягнути, наприклад, жакет або піджак із шортами – і, наголошуємо, короткими шортами, – саме час. Їх поєднання не є чимось особливим, однак повідомлення, яке надсилає це рішення, є правильним: "Тут мовиться про привабливість і чоловіка, який на цьому розуміється".

Вінтаж

Чи то в джинсах (дуже прямих, щоб набути вигляду вбрання, натхненного 90-ми), чи в картатому костюмі (для дивацького вигляду), найсучасніший чоловік носить одяг, який був хітом у минулому. Звучить парадоксально? Тоді додамо уточнення: власну версію давно знайомого стилю. Це рішення, яке посилить твою привабливість і засвідчить, що ти ретельно думаєш, як одягатися – щоразу, коли виходиш із дому.



Тож про які звички сучасного стилю має знати чоловік? / Фото lookstudio@freepik

Розслабленість

Посадка або підгонка – основний елемент гарного стилю, так чи сяк. Від штанів до піджаків і капелюхів, які супроводжують його щодня, привабливий чоловік робить так, щоб увесь його одяг ідеально пасував до його типу фігури. Неважливо, оверсайз або вільний крій – все має бути доречним. Зауважмо ще, що сучасний стиль просить прибрати з шафи слім та скінні (максимально, наскільки це можливо).

Відкритість

Сучасний сексуальний чоловік не купує люксові бренди просто для того, щоб похизуватися. Сучасний чоловік навіть не думає бути закритим для нових тенденцій. Не дискваліфікує модні пропозиції лише тому, що вони не поєднуються з його особистістю. Сучасний сексуальний чоловік просто знає, що стиль виходить не від бренду, не з величезного гаманця чи особливої ​​манери одягатися.

Мікс

Базове поєднання костюмів з кросівками, костюмів із майкою, шортів із туфлями та ще довгий-довгий список можливостей, які поєднують найкраще з міського одягу та найконсервативніші рамки чоловічого гардероба. Ми живемо в епоху, коли поєднання стилю є ознакою безпеки та привабливості. Саме це – ключовий момент для відповіді на питання, як бути красивішим сьогодні.