Чоловічі футболки: 5 вагомих причин поєднувати їх з іншим одягом

Чоловіча футболка – не лише самостійна одиниця гардероба, а й важливий елемент його доповнення. Ми розповімо, чому обов'язково потрібно носити футболку. Особливо у поєднанні з іншими речами.

Яскраві футболки з веселими принтами можна спокійно носити самостійно. Натомість базові варіанти ідеально підійдуть для поєднання з іншим одягом. Ми ж назвемо 5 вагомих причин це робити.

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1. Щоб уникнути прозорості

Найпоширеніша причина, через яку ми, чоловіки, носимо цей одяг, полягає в тому, що він забезпечує шар під прозорим або дуже легким одягом. Так ти зможеш уникнути незручних ситуацій, наприклад, під час походу в офіс у світлій сорочці. Не виникатиме відчуття, що ти сидиш голим.



За допомогою футболки можна уникнути прозорості / Фото Inna Lesyk

2. Щоб прикрити груди

Варто розуміти, що крізь тонку тканину сорочки просвічуватимуться твої груди. Ясна річ, що у цьому немає нічого особливого, якщо мовиться про відпочинок влітку на пляжі. Але ж не варто робити так, наприклад, під час важливої наради. Тож ми рекомендуємо не забувати одягати футболку у тон сорочки, щоб уникнути небажаного оголення, яке може зіпсувати враження про тебе.

3. Вбирає піт

Ніхто не хоче зустрічатися з чоловіком з гігантськими плямами під пахвами через спеку. Тож футболки – той шар, який може вловити зайвий піт, перш ніж він просочується в інші частини твого одягу. Фактично деякі футболки призначені саме для цього. Але тут мовиться саме про футболки. Майки такого ефекту, як правило, не матимуть.



Футболка чудово вбирає зайвий піт / Фото Brooke Cagle

4. Додає фактурності

Футболка може бути тим шаром, який дозволить підкреслити твою статуру. Особливо у тих ситуаціях, коли сорочка вільнішого крою. А ще за допомогою футболки можна тримати у тонусі м'язи живота. Це відбувається за умов, що вона буде трішки тісною. Але тут потрібно бути обережним, адже є шанси, що надто мала футболка може просто репнути на тобі.

5. Забезпечує комфорт

Нарешті, футболки захищають нас, чоловіків з чутливою шкірою, які ненавидять, коли жорстка тканина завдає нам болю. Це також може бути додатковим рівнем захисту від холоду, дозволяючи насолоджуватися прогулянками взимку. Крім того, футболка може стати зручним одягом для активного відпочинку.

Щоб футболка сиділа краще – Як привести себе у форму – дивися відео:

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Футболка – універсальний елемент гардероба. Носи її як самостійно, так і доповнюй з її допомогою образ. Твій стиль заграє новими барвами, а відчуття впевненості не покидатиме тебе.