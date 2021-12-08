Мужские футболки: 5 веских причин совмещать их с другой одеждой

Мужская футболка – не только самостоятельная единица гардероба, но важный элемент его дополнения. Мы расскажем, почему обязательно нужно носить футболку. Особенно в сочетании с другими вещами.

Яркие футболки с веселыми принтами можно спокойно носить самостоятельно. Базовые варианты идеально подойдут для сочетания с другой одеждой. Мы же назовем 5 веских причин это делать.

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1. Чтобы избежать прозрачности

Самая распространенная причина, по которой мы, мужчины, носим эту одежду, заключается в том, что она обеспечивает слой под прозрачной или очень легкой одеждой. Так ты сможешь избежать неловких ситуаций, например, при походе в офис в светлой рубашке. Не будет ощущения, что ты сидишь голым.



С помощью футболки можно избежать прозрачности / Фото Inna Lesyk

2. Чтобы прикрыть грудь

Следует понимать, что сквозь тонкую ткань рубашки будет просвечиваться твоя грудь. Понятно, что в этом нет ничего особенного, если речь идет об отдыхе летом на пляже. Но ведь не стоит делать так, например, во время важного совещания. Мы рекомендуем не забывать одевать футболку в тон рубашки, чтобы избежать нежелательного обнажения, которое может испортить впечатление о тебе.

3. Впитывает пот

Никто не хочет встречаться с мужчиной с гигантскими пятнами под мышками из-за жары. Так что футболки – тот слой, который может уловить лишний пот, прежде чем он просачивается в другие части твоей одежды. Фактически некоторые футболки предназначены именно для этого. Но здесь говорится именно о футболках. Майки такого эффекта, как правило, не имеют.



Футболка отлично впитывает лишний пот / Фото Brooke Cagle

4. Добавляет фактурность

Футболка может быть тем слоем, который позволит подчеркнуть твое телосложение. Особенно в тех ситуациях, когда рубашка более свободного кроя. А еще с помощью футболки можно держать в тонусе мускулы живота. Это происходит при условии, что она будет немного тесной. Но здесь нужно быть осторожным, ведь есть шансы, что слишком маленькая футболка может просто треснуть на тебе.

5. Обеспечивает комфорт

Наконец, футболки защищают нас, мужчин с чувствительной кожей, которые ненавидят, когда жесткая ткань причиняет нам боль. Это также может являться дополнительным уровнем защиты от холода, позволяя наслаждаться прогулками зимой. Кроме того, футболка может стать удобной одеждой для активного отдыха.

Чтобы футболка сидела лучше – Как привести себя в форму – смотри видео:

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Футболка – универсальный элемент гардероба. Носи ее как самостоятельно, так и дополняй с ее помощью образ. Твой стиль заиграет новыми красками, а чувство уверенности не будет покидать тебя.