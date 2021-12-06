В останні роки ця тканина – з цупкої та теплої вовни – стала головним героєм брендів Brunello Cucinelli, Saint Laurent, Bottega Veneta та інших. Тож не дивно, що твідовий піджак став улюбленцем багатьох чоловіків по всьому світу. Але не всі вони вміють правильно його поєднувати та носити.

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Якщо ми проаналізуємо історію, то виявимо, що назва цього матеріалу походить від річки Твід, розташованої в Шотландії, звідки він і бере свій початок. Ця тканина широко використовується для пошиву одягу, наприклад, для полювань. Сьогодні ж купити твідовий піджак можна у Zara або Massimo Dutti. Ти знайдеш кілька варіантів, які задовольнять практично будь-який смак.

Але є серйозне питання: чи вмієш ти носити твідовий піджак? Щоб стати експертом у цій галузі, ось кілька порад, які допоможуть тобі знати, коли його доречно носити, а коли – ні.

1. Твідовий піджак можна носити з джинсами

До цього часу ми всі знаємо, що джинси надзвичайно універсальні та підходять до всього, включаючи твідовий піджак. Носи його з твоїми улюбленими синіми джинсами, напівформальною білою сорочкою та лоферами. І ми можемо запевнити тебе, що твій образ буде максимально елегантним без зайвих зусиль.



Твідовий піджак можна спокійно поєднувати з джинсами / Фото Ruthson Zimmerman

2. Твідовий піджак можна одягнути в офіс

Якщо тобі потрібна порада щодо вибору одягу для роботи, ми запропонуємо звернути увагу на твідовий піджак. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче виглядати дещо стримано, але без перегинів. Доповни твідовий піджак класичними штанами або чиносами, які поєднуються з ними за кольором. Підкресли образ сорочкою та строгими туфлями. Для максимального ефекту варто взяти шкіряний портфель.

3. Твідовий піджак підійде для романтичного побачення

Ти забезпечиш собі друге побачення, якщо у твоєму гардеробі є твідовий піджак. Поєднуй його з чорними або сірими джинсами, сорочкою та туфлями. Чоловіки у такому вбранні подобаються жінкам, і вони просто не можуть встояти.



Для романтичних побачень твідовий піджак теж підійде / Фото Hamid Tajik

4. Твідовий піджак можна носити влітку

Ти не повіриш, але цей піджак може супроводжувати тебе і влітку. Не бійся поєднувати його з шортами, смугастою сорочкою та еспадрильями. Але будь готовим, що до тебе будуть прикуті усі погляди.

5. Твідовий піджак можна носити взимку

Очевидно, що твідовий піджак найбільш прийнятний у найхолодніші місяці року. Найкраще носити його з чорними штанами та водолазкою того ж кольору.

А коли ж не варто носити твідовий піджак? Як бачиш, цей предмет одягу відрізняється елегантністю та вишуканістю. Якщо ж в цілому твій образ неформальний і дуже повсякденний, то ми рекомендуємо уникати твідового піджака у такому поєднанні. Все просто.

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Як бачиш, твідовий піджак максимально універсальна річ. Тож не бійся його носити ані влітку, ані взимку. І пам'ятай про те, що з його допомогою можна додати своєму образу максимальної елегантності.