Цьогоріч чоловіки були максимально стриманими на червоній доріжці. Водночас класичні костюми та смокінги зазнали певних змін. Це дозволило оживити образи та зробити їх ще ефектнішими. І ми трішки про них поговоримо разом з тобою!

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Мстислав Чернов і піджак з прихованим сенсом

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова здобув Оскар. І для церемонії вся команда обрала собі total-black образи. У Мстислава Чернова був костюм, який спеціально для нього виготовили в Indposhiv. І він має сюрприз, адже всередині на підкладці жовтими літерами вивели важливе для українців слово "Свобода".

Для Мстислава ми пошили класичний чорний костюм за індивідуальними мірками. Його важливий елемент – підкладка зі словом "СВОБОДА". Дякуємо нашим клієнтам, які обирають Indposhiv для важливих днів не тільки у своєму житті, а й у житті цілої країни,

– кажуть в Indposhiv.

Як одягалися інші чоловіки на премії "Оскар"

Кілліан Мерфі

Лауреат премії "Оскар" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Оппенгеймер" також отримав овації на червоній доріжці за свій образ від Atelier Versace, брошку Sauvereign (створену спеціально для актора) та щасливий годинник.

Бредлі Купер

Номінант на найкращий фільм і найкращу чоловічу роль у фільмі "Маестро" в бірюзовому піджаку на ґудзиках від Louis Vuitton – костюмі, який кожен захоче носити у 2024 році.

Раян Гослінг

Його роль Кена у фільмі "Барбі" принесла йому номінацію на найкращу чоловічу роль другого плану. Для цього він одягнений у найскладнішу версію ляльки Mattel (і рожеві шкарпетки на знак поваги до неї), люб'язно надану Gucci.

Енцо Вогрінчич

Зірка "Снігового товариства" знову зробив ставку на класичний піджак від Loewe, який він поєднав з оригінальною білою сорочкою і брошкою з Андами.

Сіму Лю

Ми не змогли знайти більш оригінального способу застебнути його піджак від Fendi, ніж брошка збоку.

Роджер Федерер

Prada – його фетиш-бренд, який він носить, а Oliver Peoples – щоб прикрити очі, і в ніч вручення "Оскара" він знову вдягнув і те, і інше.

Нкуті Гатва

Приклад того, як можна довести класичний смокінг до наймінімалістичнішого крою, який коли-небудь бачили.

Роберт Дауні-молодший і Сьюзан Дауні

Голлівудський стиль через фільтр 80-х, від Saint Laurent by Anthony Vaccarello.

Колман Домінго

Актор був номінований на "Оскар" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Растін", і далеко не залишився непоміченим, з'явившись у цьому піджаку Louis Vuitton і з наймінімалістичнішим у світі годинником.

Марк Ронсон

Він може забрати додому статуетку за найкращу пісню до мультфільму "Барбі" I'm just Ken. Безсумнівно, що його костюми в стилі сімдесятих (в цьому випадку від Gucci) самі по собі є нагородою.

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Ці чоловічі образи на премії "Оскар" надихають. Як бачиш, необов'язково просто одягати нудний чорний костюм. До слова, цьогоріч багато уваги приділили аксесуарам. Але про це ми розповімо наступного разу.