В этом году мужчины были максимально сдержанными на красной дорожке. В то же время классические костюмы и смокинги претерпели определенные изменения. Это позволило оживить образы и сделать их еще более эффектными. И мы немного о них поговорим вместе с тобой!

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Мстислав Чернов и пиджак со скрытым смыслом

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получил Оскар. И для церемонии вся команда выбрала себе total-black образы. У Мстислава Чернова был костюм, который специально для него изготовили в Indposhiv. И он имеет сюрприз, ведь внутри на подкладке желтыми буквами вывели важное для украинцев слово "Свобода".

Для Мстислава мы сшили классический черный костюм по индивидуальным меркам. Его важный элемент – подкладка со словом "СВОБОДА". Спасибо нашим клиентам, которые выбирают Indposhiv для важных дней не только в своей жизни, но и в жизни целой страны,

– говорят в Indposhiv.

Как одевались другие мужчины на премии "Оскар"

Киллиан Мерфи

Лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Оппенгеймер" также получил овации на красной дорожке за свой образ от Atelier Versace, брошь Sauvereign (созданную специально для актера) и счастливые часы.

Брэдли Купер

Номинант на лучший фильм и лучшую мужскую роль в фильме "Маэстро" в бирюзовом пиджаке на пуговицах от Louis Vuitton – костюме, который каждый захочет носить в 2024 году.

Райан Гослинг

Его роль Кена в фильме "Барби" принесла ему номинацию на лучшую мужскую роль второго плана. Для этого он одет в самую сложную версию куклы Mattel (и розовые носки в знак уважения к ней), любезно предоставленную Gucci.

Энцо Вогринчич

Звезда "Снежного общества" снова сделал ставку на классический пиджак от Loewe, который он соединил с оригинальной белой рубашкой и брошью с Андами.

Симу Лю

Мы не смогли найти более оригинального способа застегнуть его пиджак от Fendi, чем брошь сбоку.

Роджер Федерер

Prada – его фетиш-бренд, который он носит, а Oliver Peoples – чтобы прикрыть глаза, и в ночь вручения "Оскара" он снова надел и то, и другое.

Нкути Гатва

Пример того, как можно довести классический смокинг до самого минималистичного кроя, который когда-либо видели.

Роберт Дауни-младший и Сьюзан Дауни

Голливудский стиль через фильтр 80-х, от Saint Laurent by Anthony Vaccarello.

Колман Доминго

Актер был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Растин", и далеко не остался незамеченным, появившись в этом пиджаке Louis Vuitton и с самыми минималистичными в мире часами.

Марк Ронсон

Он может забрать домой статуэтку за лучшую песню к мультфильму "Барби" I'm just Ken. Несомненно, что его костюмы в стиле семидесятых (в этом случае от Gucci) сами по себе являются наградой.

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Эти мужские образы на премии "Оскар" вдохновляют. Как видишь, необязательно просто надевать скучный черный костюм. К слову, в этом году много внимания уделили аксессуарам. Но об этом мы расскажем в следующий раз.