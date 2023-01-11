Але чи зменшуються яєчка та статевий член із віком? Проста відповідь: "Так". Але гляньмо зараз, чому саме це відбувається і чи треба чоловікам через це турбуватися.

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Важливе про старіння та зміни в репродуктивній системі

На відміну від жінок, у чоловіків пов'язані зі старінням зміни відбуваються поступово. Зморщується шкіра, з’являється сиве волосся тощо. Також коротшає пеніс та меншають яєчка. Власне, на рівні репродуктивної системи вікові зміни якраз і проявляються здебільшого у яєчках (зміни у пенісі можуть бути взагалі непомітними).

Спершу чоловік зазвичай помічає, що вага яєчок зменшується, а також в організмі меншає тестостерону, що може призвести до проблем з досягненням і підтримкою ерекції.

А проте еректильна дисфункція якщо й виникає, то розвивається повільно. Цей процес зазвичай починається після 40 років.

Зверни увагу: яєчка можуть поменшати й з інших причин, як-от травма, зниження кровотоку біля них, використання анаболічних препаратів, стероїдів тощо. Трапляється й рак яєчок, причому зазвичай вражає молодих чоловіків від 14 до 35 років. На щастя, цей тип раку не дуже поширений і не повинен бути смертельним, якщо його виявити на ранній стадії (а щоб виявити будь-які проблеми, треба регулярно звертатися до лікарів та проходити повний медичний огляд).



Чоловічі статеві органи дійсно меншають із віком, це природний процес / Фото freepik

Батьківство і сексуальне життя

Чи призводять зміни у розмірі статевих органів до проблем у статевому житті або фертильності? Насправді від чоловіка до чоловіка ситуація буває різною. Але загалом вік сам по собі не є фактором, який визначає спроможність мати дітей (у цьому світі можна бачити досить багато літніх чоловіків, які стають батьками та ведуть активне сексуальне життя).

Так, кількість живих сперматозоїдів у еякуляційній рідині буде, найімовірніше, меншою. Але це геть не означає, що їх буде недостатньо, щоб зародити нове життя.

Так, дія тестостерону слабша, бо він більше не синтезується на таких рівнях, як у молодості, так само слабшає й відчуття сексуального бажання. Але це геть не означає, що літні чоловіки перестають отримувати таке ж задоволення від сексу, як молодші.



Літні люди отримують від сексу не менше задоволення, ніж молодші / Фото karlyukav@freepik

Наскільки зменшується розмір яєчок

Учені з Університетської лікарні Гента в Бельгії провели дослідження, метою якого було оцінити об’єм яєчок у групи чоловіків віком 70 років і більше, та порівняти їх з групою молодих людей. Результати показали, що у чоловіків близько 75 років об’єм яєчка на 31% менший, ніж у чоловіків 18 – 40 років.

Якщо спостерігатимеш з віком такі зміни у своєму організмі – не переймайся, це цілком природний процес.

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