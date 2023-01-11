Але чи зменшуються яєчка та статевий член із віком? Проста відповідь: "Так". Але гляньмо зараз, чому саме це відбувається і чи треба чоловікам через це турбуватися.
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Важливе про старіння та зміни в репродуктивній системі
На відміну від жінок, у чоловіків пов'язані зі старінням зміни відбуваються поступово. Зморщується шкіра, з’являється сиве волосся тощо. Також коротшає пеніс та меншають яєчка. Власне, на рівні репродуктивної системи вікові зміни якраз і проявляються здебільшого у яєчках (зміни у пенісі можуть бути взагалі непомітними).
- Спершу чоловік зазвичай помічає, що вага яєчок зменшується, а також в організмі меншає тестостерону, що може призвести до проблем з досягненням і підтримкою ерекції.
- А проте еректильна дисфункція якщо й виникає, то розвивається повільно. Цей процес зазвичай починається після 40 років.
Чоловічі статеві органи дійсно меншають із віком, це природний процес / Фото freepik
Батьківство і сексуальне життя
Чи призводять зміни у розмірі статевих органів до проблем у статевому житті або фертильності? Насправді від чоловіка до чоловіка ситуація буває різною. Але загалом вік сам по собі не є фактором, який визначає спроможність мати дітей (у цьому світі можна бачити досить багато літніх чоловіків, які стають батьками та ведуть активне сексуальне життя).
- Так, кількість живих сперматозоїдів у еякуляційній рідині буде, найімовірніше, меншою. Але це геть не означає, що їх буде недостатньо, щоб зародити нове життя.
- Так, дія тестостерону слабша, бо він більше не синтезується на таких рівнях, як у молодості, так само слабшає й відчуття сексуального бажання. Але це геть не означає, що літні чоловіки перестають отримувати таке ж задоволення від сексу, як молодші.
Літні люди отримують від сексу не менше задоволення, ніж молодші / Фото karlyukav@freepik
Наскільки зменшується розмір яєчок
Учені з Університетської лікарні Гента в Бельгії провели дослідження, метою якого було оцінити об’єм яєчок у групи чоловіків віком 70 років і більше, та порівняти їх з групою молодих людей. Результати показали, що у чоловіків близько 75 років об’єм яєчка на 31% менший, ніж у чоловіків 18 – 40 років.
Якщо спостерігатимеш з віком такі зміни у своєму організмі – не переймайся, це цілком природний процес.