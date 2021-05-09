Підвищення для Овнів і романтична зустріч для Терезів: чоловічий гороскоп на 10 травня 2021

Читай чоловічий гороскоп на понеділок, 10 травня 2021 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього дня!

Понеділок буде легким для більшості знаків Зодіаку. Комусь зорі пророкують досягнення бажаних результатів, а комусь – рекомендують розслабитися та насолоджуватися життям. Читай актуальний чоловічий гороскоп на сьогодні, 10 травня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

Варте уваги Що відбуватиметься з тобою, якщо протягом тижня прокидатися о 4 ранку

Гороскоп на понеділок, 10 травня

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам у понеділок слід відповідальніше ставитися до доручень керівництва. За тобою пильно стежать, тож не виключено, що на тебе очікує підвищення.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Сьогодні зорі пропонують Тельцям розібратися у власних почуттях. Тобі дуже подобається одна дівчина, але ти не до кінця впевнений, що між вами. Можливо, пора нарешті розставити усі крапки над "і"?

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Якщо Близнюкам дати свободу, то вони ладні гори перевернути. Тож попроси сьогодні не обмежувати тебе рамками. Це дозволить досягнути нечуваних висот не лише на роботі, а й в особистому житті.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам не варто надто багато думати про роботу у понеділок. Спробуй розслабитися та дозволити собі просто відпочивати. Гаджети, до слова, краще залишити вдома.



Ракам зорі рекомендують відпочивати у понеділок / Фото Unsplash

Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам у понеділок випаде можливість проявити усі свої вміння. Тож будь готовим, що у будь-який момент у кабінет загляне бос і попросить виконати непросте доручення. Але панікувати не варто, адже ти впораєшся на всі 100%!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам зорі пропонують у понеділок зайнятися саморозвитком. Ти можеш, наприклад, пройти кілька уроків англійської мови або ж прочитати літературу, пов'язану з твоєю галуззю. Це корисніше, ніж "залипати" на ютубі.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У понеділок на Терезів очікує крута зустріч з людиною, яка робить їх кращими. Тож спробуй не планувати нічого важливого на цей день. Що стосується роботи, то слід у першу половину дня викластися на максимум!

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіонам зорі у понеділок пропонують присвятити всю свою увагу коханій людині. Твоя підтримка надзвичайно необхідна другій половинці, тож потурбуйся про те, щоб вона її відчувала сповна.



Скорпіонам 10 травня слід присвятити всю свою увагу коханій людині / Фото Unsplash

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

У понеділок Стрільцям краще узагалі не думати про роботу. Якщо ж такої нагоди немає, то хоча б спробуй відмовитися від важливих і складних завдань. Тобі потрібно відновитися після насичених вихідних.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козероги вміють святкувати на повну. Тож у понеділок їм потрібно буде зібрати всю волю в кулак, щоб повернутися до роботи. Але панікувати не варто, адже твоя харизма приховає сонливість та сліди бурхливої ночі перед робочим днем!

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям у понеділок зорі пропонують навести лад в оселі. Винеси зі свого помешкання ті речі, які забирають багато місця та не приносять жодної користі. Ти відразу ж відчуєш, наскільки легше тобі дихати.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Якщо Рибам дозволити усе, то вони можуть буквально сісти на голову. Тож спробуй попросити, щоб тебе обмежували символічними рамками. Це дозволить не лише виконувати усі доручення, а й приносити бажані результати!



Рибам слід чітко виконувати усі доручення керівництва сьогодні / Фото Unsplash

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