Понедельник будет легким для большинства знаков Зодиака. Кому-то звезды пророчат достижения желаемых результатов, а кому-то – рекомендуют расслабиться и наслаждаться жизнью. Читай актуальный мужской гороскоп на сегодня, 10 мая 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на понедельник, 10 май

Овнам в понедельник следует ответственно относиться к поручениям руководства. За тобой следят, поэтому не исключено, что тебя ожидает повышение.

Сегодня звезды предлагают Тельцам разобраться в собственных чувствах. Тебе очень нравится одна девушка, но ты не до конца уверен, что между вами. Возможно, пора наконец расставить все точки над "і"?

Если Близнецам дать свободу, то они готовы горы свернуть. Поэтому попроси сегодня не ограничивать тебя рамками. Это позволит достичь небывалых высот не только на работе, но и в личной жизни.

Ракам не стоит слишком много думать о работе в понедельник. Попробуй расслабиться и позволить себе просто отдыхать. Гаджеты, к слову, лучше оставить дома.


Ракам звезды рекомендуют отдыхать в понедельник / Фото Unsplash

Львам в понедельник представится возможность проявить все свои умения. Поэтому будь готов, что в любой момент в кабинет заглянет босс и попросит выполнить непростое поручения. Но паниковать не стоит, ведь ты справишься на все 100%!

Девам звезды предлагают в понедельник заняться саморазвитием. Ты можешь, например, пройти несколько уроков английского языка или же прочитать литературу, связанную с твоей отраслью. Это полезнее, чем "залипать" на ютьюбе.

В понедельник на Весов ожидает крутая встреча с человеком, который делает их лучше. Поэтому попробуй не планировать ничего важного на этот день. Что касается работы, то следует в первую половину дня выложиться на максимум!

Скорпионам звезды в понедельник предлагают посвятить все свое внимание любимому человеку. Твоя поддержка очень необходима второй половинке, поэтому позаботься о том, чтобы она ее чувствовала сполна.


Скорпионам 10 мая следует посвятить все свое внимание любимому человеку / Фото Unsplash

В понедельник Стрельцам лучше вообще не думать о работе. Если же такой возможности нет, то хотя бы попробуй отказаться от важных и сложных задач. Тебе нужно восстановиться после насыщенных выходных.

Козероги умеют праздновать по полной. Поэтому в понедельник им нужно будет собрать всю волю в кулак, чтобы вернуться к работе. Но паниковать не стоит, ведь твоя харизма скроет сонливость и следы бурной ночи перед рабочим днем!

Водолеям в понедельник звезды предлагают навести порядок в доме. Вынеси из своего жилища те вещи, которые отнимают много места и не приносят никакой пользы. Ты сразу же почувствуешь, насколько легче тебе дышать.

Если Рыбам позволить все, то они могут буквально сесть на голову. Поэтому попробуй попросить, чтобы тебя ограничивали символическими рамками. Это позволит не только выполнять все поручения, но и приносить желаемые результаты!


Рыбам следует четко выполнять все поручения руководства сегодня / Фото Unsplash

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