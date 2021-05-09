Понедельник будет легким для большинства знаков Зодиака. Кому-то звезды пророчат достижения желаемых результатов, а кому-то – рекомендуют расслабиться и наслаждаться жизнью. Читай актуальный мужской гороскоп на сегодня, 10 мая 2021 именно для твоего знака Зодиака.

Примечательно Что будет происходить с тобой, если в течение недели просыпаться в 4 утра

Гороскоп на понедельник, 10 май

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам в понедельник следует ответственно относиться к поручениям руководства. За тобой следят, поэтому не исключено, что тебя ожидает повышение.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Сегодня звезды предлагают Тельцам разобраться в собственных чувствах. Тебе очень нравится одна девушка, но ты не до конца уверен, что между вами. Возможно, пора наконец расставить все точки над "і"?

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Если Близнецам дать свободу, то они готовы горы свернуть. Поэтому попроси сегодня не ограничивать тебя рамками. Это позволит достичь небывалых высот не только на работе, но и в личной жизни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам не стоит слишком много думать о работе в понедельник. Попробуй расслабиться и позволить себе просто отдыхать. Гаджеты, к слову, лучше оставить дома.



Ракам звезды рекомендуют отдыхать в понедельник / Фото Unsplash

Лев (23 июля – 23 августа)

Львам в понедельник представится возможность проявить все свои умения. Поэтому будь готов, что в любой момент в кабинет заглянет босс и попросит выполнить непростое поручения. Но паниковать не стоит, ведь ты справишься на все 100%!

Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам звезды предлагают в понедельник заняться саморазвитием. Ты можешь, например, пройти несколько уроков английского языка или же прочитать литературу, связанную с твоей отраслью. Это полезнее, чем "залипать" на ютьюбе.

Весы (24 сентября – 23 октября)

В понедельник на Весов ожидает крутая встреча с человеком, который делает их лучше. Поэтому попробуй не планировать ничего важного на этот день. Что касается работы, то следует в первую половину дня выложиться на максимум!

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионам звезды в понедельник предлагают посвятить все свое внимание любимому человеку. Твоя поддержка очень необходима второй половинке, поэтому позаботься о том, чтобы она ее чувствовала сполна.



Скорпионам 10 мая следует посвятить все свое внимание любимому человеку / Фото Unsplash

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

В понедельник Стрельцам лучше вообще не думать о работе. Если же такой возможности нет, то хотя бы попробуй отказаться от важных и сложных задач. Тебе нужно восстановиться после насыщенных выходных.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козероги умеют праздновать по полной. Поэтому в понедельник им нужно будет собрать всю волю в кулак, чтобы вернуться к работе. Но паниковать не стоит, ведь твоя харизма скроет сонливость и следы бурной ночи перед рабочим днем!

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям в понедельник звезды предлагают навести порядок в доме. Вынеси из своего жилища те вещи, которые отнимают много места и не приносят никакой пользы. Ты сразу же почувствуешь, насколько легче тебе дышать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Если Рыбам позволить все, то они могут буквально сесть на голову. Поэтому попробуй попросить, чтобы тебя ограничивали символическими рамками. Это позволит не только выполнять все поручения, но и приносить желаемые результаты!



Рыбам следует четко выполнять все поручения руководства сегодня / Фото Unsplash