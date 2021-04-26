Прокидатися зранку не так уже й просто. А як щодо підйому о 4 ранку? Підозрюємо, що у цей час ти ще додивляєшся сни. Тож про яке прокидання узагалі може бути мова? Але у нас є щонайменше кілька позитивних властивостей раннього підйому.

Якщо ти хочеш кардинально змінити своє життя, спробуй прокидатися значно раніше. До слова, це роблять більшість успішних людей. Чом би й тоді не долучитися до них?

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1. Прокидатися зранку – непросто

Особливо, якщо ти звик пізно лягати. Якщо є потреба, встанови відразу 3 будильники або придбай нарешті фітнес-браслет. Також корисним буде додаток, який вимикає будильник лише після розв'язання не надто складної математичної задачі.

Головне – не здаватися. Потрібно достатньо часу, щоб твій організм звик прокидатися значно раніше. А потім ти уже й не зможеш уявити собі інакший режим.



Прокидання зранку – не найпростіша задача / Фото Unsplash

2. Прокидатися зранку – приємно

Один прокидається за 30 хвилин, інший – за 60. Але навіть якщо у тебе є час на всі ранкові ритуали, може виникнути відчуття, що ти все одно спізнюєшся. Тож пробудження о 4 ранку дозволяє тобі встигати все та, навіть, трохи більше. Ти матимеш не лише багато вільного часу для бриття та душу, а й зможеш потренуватися, наприклад.

3. Ранок – чарівна пора

Усі випадки, коли ти навмисне з самого ранку вилазиш з-під теплої ковдри, ймовірно, були пов'язані з подорожами. Швидше за все, ти все ще був надто сонним і злим. Натомість звичка прокидатися зранку дозволяє насолоджуватися тишею навколо, а також можливістю провести час з користю для себе. Наприклад, ти можеш взятися за читання хорошої літератури, щоб тебе ніхто не відволікав. Те ж стосується робочих питань. Мало хто напише тобі на робочу пошту в таку рань. Тож використовуй цей час сповна.



Зранку у тебе з'являється більше часу, який можна присвятити собі / Фото Unsplash

4. Ти починаєш свій день підготовленим

Зранку у тебе з'являється кілька вільних годин, які можна присвятити цілком і повністю собі. Спробуй, наприклад, приготувати собі сніданок і, нарешті, насолодитися ним без поспіху. Можеш вибратися на ранкову пробіжку або ж пройти кілька занять з англійської мови. Твій день уже почнеться сповненим корисної активності. Хіба це не те, що дозволить тобі почуватися краще?

5. Ти стаєш креативнішим

Недарма багато великих письменників виходили на роботу з самого ранку. Ми, звичайно ж, не очікуємо, що ти напишеш найгеніальніший у світі роман або винайдеш щось, що змінить світ. Але ми свято переконані, що твої ранкові прокидання однозначно зроблять тебе креативнішим. Тож на роботі ти значно легше та швидше виконуватимеш завдання, поставлені перед тобою керівництвом.



Ти стаєш значно креативнішим на роботі завдяки ранковим прокиданням / Фото Unsplash

6. Ти не бешкетуватимеш вночі

Якщо ти вимушений щодня прокидатися о 4 ранку, то у тебе просто не буде часу для нічних пустощів. Ми ж знаємо, що більшість грішків реалізовуються саме в нічну пору. Наприклад, набіги на холодильник або запійні перегляди серіалів. Натомість ти звикнеш лягати спати о 21 годині, щоб достатньо відпочити протягом ночі. До слова, учені давно довели, що наш мозок відпочиває у проміжку з 23:00 по 01:00. Підозрюємо, що у цей час ти дивишся улюблені телешоу.

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Спробуй і ти прокидатися щодня о 4 ранку. Тобі однозначно сподобається не лише можливість провести час наодинці. У тебе буде казкова можливість почуватися значно краще, а також усе встигати!