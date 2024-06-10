Терезам слід нарешті прийняти рішення, Скорпіонам – спробувати побути вразливими, а Водоліям – записати свої ідеї, навіть безглузді. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень із 10 червня і до 16 червня 2024 року.
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Гороскоп на тиждень 10 червня – 16 червня для чоловіків
- Овен. Цього тижня твоя енергія буде на рівні ядерного реактора, тож бережися від перевантажень! Якщо ти вирішиш зробити генеральне прибирання, не забудь, що робот – пилосмок, а не ти. Порада Овнам – частіше згадувати про відпочинок, бо навіть супергерої інколи беруть вихідні.
- Телець. Твоє бажання стабільності буде настільки сильним, що ти навіть будеш готовий носити два лівих черевики, аби тільки бути впевненим у кроках. Цього тижня спробуй щось нове, навіть нехай це новий смак йогурту. Порада Тельцям – не бійтеся експериментів, навіть якщо вони стосуються лише вашої ранкової кави.
- Близнюки. Твоя соціальна активність досягне рівня "підірваного бджолиного вулика". Якщо намагатимешся всім сподобатися, ризикуєш забути, де твоє справжнє обличчя. Порада Близнюкам – знайди час для себе, хоча б для того, щоб переконатися, що ти ще є.
- Рак. Цього тижня ти будеш настільки емоційним, що навіть твоя рибка в акваріумі помітить твій настрій. Якщо відчуєш, що тебе переповнюють почуття, не забудь, що інколи навіть подушка може бути відмінним слухачем. Порада Ракам – плачте лише тоді, коли ніхто не бачить, бо сльози солоні й можуть зіпсувати вашу каву.
- Лев. Твої амбіції цього тижня будуть настільки великими, що навіть твоя тінь стане твоєю конкуренткою. Якщо плануєш захопити світ, почни з малого – з ранкової зарядки. Порада Левам – не забувайте хвалити себе, але не настільки голосно, щоб вас чули сусіди.
- Діва. Твоя педантичність досягне піка, і ти навіть захочеш навести порядок у всесвіті. Якщо виявиш, що ти єдиний, хто бачить безлад, можливо, час розслабитися. Порада Дівам – дайте собі дозвіл на недосконалість, хоча б на вихідні.
Не всі гороскопи повинні бути суворими, можна іноді дозволити собі дрібку гумору / Колаж 24 Каналу
- Терези. Цього тижня твої терези будуть так часто коливатися, що ти ризикуєш втратити рівновагу. Якщо не можеш вирішити, що вибрати на обід, спробуй всього потроху. Порада Терезам – інколи варто прийняти рішення, навіть якщо це просто вибір між чайною ложкою та столовою.
- Скорпіон. Твій магнетизм цього тижня буде настільки сильним, що до тебе притягнуться навіть магніти з холодильника. Якщо відчуваєш, що всі хочуть твоєї уваги, не бійся вказати на межі. Порада Скорпіонам – інколи навіть ви можете бути вразливими, тож дозвольте собі трохи відпочити.
- Стрілець. Твоє бажання пригод буде настільки великим, що ти навіть можеш вирушити в подорож. До сусіднього супермаркету. Якщо відчуваєш, що життя стало рутиною, зміни маршрут до роботи. Або до супермаркету. Порада Стрільцям – пам’ятайте, що найкращі пригоди починаються з невеликих кроків.
- Козеріг. Твоя рішучість буде настільки сильною, що навіть гори перед тобою відступатимуть. Якщо вирішиш підкорити світ, почни з прибирання у своєму будинку. Порада Козерогам – не забувайте про відпочинок, бо навіть найстійкіші потребують паузи.
- Водолій. Твоя креативність цього тижня буде настільки вражаючою, що ти навіть розглянеш можливість перефарбувати свою стелю в колір веселки. Якщо тебе переповнюють ідеї, запиши їх усі, навіть ті, що здаються безглуздими. Порада Водоліям – інколи варто дозволити собі трохи безумства.
- Риби. Твоя мрійливість цього тижня буде настільки сильною, що ти навіть забудеш, де закінчується реальність. Якщо виявиш, що заплутався у своїх думках, спробуй записати їх. Порада Рибам – мріяти корисно, але не забувай повертатися на землю хоча б на обід.