Причиною цьому переважно називають те, що замість раніше популярної культури випадкових зв'язків і одноразових знайомств люди почали шукати серйозні стосунки. За даними опитування, мовиться про 53% чоловіків і 68% жінок. Рівноправне партнерство при цьому хочуть знайти 78% чоловіків і 84% жінок.
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Три головні вимоги жінок до побачення з потенційним партнером
Але як їм цього досягти? У дослідженні жінки поділилися тим, що саме вони шукають, коли зустрічаються з потенційним партнером. Tinder опублікував 3 головні жіночі вимоги до побачення
- "Переконайтеся, що ваш партнер благополучно повернувся додому". 59% жінок вважають такий рівень турботи лицарським (проти 38% чоловіків).
- "Відкладіть телефон під час побачення тет-а-тет". 55% жінок вважають за краще ходити на побачення без екрана (порівняно з 34% чоловіків)
- "Робіть щирі компліменти". 50% жінок підтримують щирі компліменти (проти 35% чоловіків).
Наміри й дії на противагу удаваній джентльменській поведінці, здається, перемагають. Сучасні учасники побачень хочуть копати глибше, говорити про важливі питання, обговорювати довгострокові цілі та налагоджувати зв'язки у значущий спосіб,
– зазначено у звіті Tinder.
Що цікаво, самотні користувачі додатка для знайомств також скаржаться на вигорання і втому від додатків для знайомств. Але справа не в додатках, кажуть розробники, а в тому, як люди ними користуються.
На що звернути увагу для побачення – поради від самих учасників побачень / Фото freepik
Експерт Пол Брансон радить тим, хто шукає кохання, почати з поваги та спілкування – байдуже, чи онлайн, чи офлайн. Ось 5 порад для справжніх, шанобливих і чесних знайомств:
- Повага – це про все навколо: з моменту встановлення зв'язку з людиною слід спостерігати, як вона взаємодіє і ставиться до інших.
- Приведіть себе: з самого початку треба бути справжнім. Починаючи з підтверджених фотографіями профілів на сайтах знайомств і закінчуючи своїми дивацтвами.
- Два вуха, один рот: розвивай зв'язок у спілкуванні та активному слуханні. І слідкуй за тим, наскільки уважно слухає твій партнер і чи присвячує тобі час.
- Хто вони насправді: можна багато чого сказати про людину за тим, які карти вона викладає на стіл і навпаки. Чи може людина чітко сформулювати, на якому етапі свого життя перебуває? І, найголовніше, чи збігається це з тим, чого хочеш ти?
- Інтуїція ніколи не бреше: насправді знайомства зводяться до одного – твого чуття. Якщо нічого не відбувається, то нічого не відбувається. Рухайся далі й продовжуй насолоджуватися знайомствами.