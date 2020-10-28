Геловін – популярне свято не лише в Америці, а й в Україні. Відзначають його у 2020 році в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Сьогодні Men 24 розповість про найцікавіші ідеї чоловічих костюмів для найстрашнішої ночі року, які до того ж можна зробити власноруч.

На Геловін можна купити готовий костюм – це простіше, а можна зробити його й своїми руками – аби бути не таким, як усі, унікальним. Men 24 поглянув, які ж чоловічі костюми на Ніч усіх святих у 2020 році – найцікавіші.

Варто знати Геловін-2020: коли і як відзначають моторошне свято

Популярні чоловічі образи на Геловін та костюми до них

Під кінець 2019 та особливо у 2020 роках трендовими стали образи з яскравим гримом та порівняно простим костюмом. Чому так – таємниці нема: для створення цілісного та ефектного образу людина докладає мінімум зусиль і грошей.



Зомбі можна стати добровільно – але тільки на Геловін / Фото pinterest

Зомбі – моторошний живий мрець

Аби створити костюм зомбі, візьми старі футболку й штани, які не шкода порвати. Краще, щоб це був одяг світлих відтінків – і ось чому:

З ним можна піти до найближчого парку і там покатулятися у траві та землі. Погодься, коли ти після такого повернешся додому, тебе й без гриму вважатимуть зомбаком.

А вдома ти ще можеш трохи подерти одяг, порізати – хаотично, щоб все виглядало природнім. От і все.

Тільки не забудь все ж загримуватися для довершення образу і зробити на голові бардак.



Мумія і чай – немає кращого поєднання у наймоторошніше свято року / Фото pinterest

Мумія – жахливе стародавнє зло

Без мумій не обходиться жоден Геловін, причому мовиться не обов'язково про людей у костюмах…

Щоб створити власноруч костюм мумії, візьми білу тканину (зробиш з неї смужки), білу футболку з довгими рукавами, штани і… Чай. Ага, чай. Його треба засипати в каструлю з водою, яка щойно закипіла, закинути туди ж тканину, і протримати її на малому вогні ще з пів години.

Ага, чай. Його треба засипати в каструлю з водою, яка щойно закипіла, закинути туди ж тканину, і протримати її на малому вогні ще з пів години. Потім треба дати тканині висохнути, а в підсумку ти отримаєш зістарені та злегка пухкі смужки тканини, якими невдовзі обмотаєш заздалегідь обраний одяг.

О, не забудь залишити трохи смужок для голови – її обмотуй вже тоді, коли зберешся виходити з дому.



Вампір – це Дракула, а Дракула – це елегантність і харизма / Фото pinterest

Дракула – безсмертний жорстокий вампір

Дуже, дуже популярний образ, але й для створення треба трохи докласти зусиль. Адже Дракула – це особливий шарм, елегантність і аристократизм.

Звісно, мовиться і про грим: треба зробити ідеальну укладку, зафіксувати волосся гелем, вибілити обличчя, Купити пару штучних іклів…

треба зробити ідеальну укладку, зафіксувати волосся гелем, вибілити обличчя, Купити пару штучних іклів… Але й одяг дуже важливий: мусиш мати випрасувану та накрохмалену білу сорочку, брюки зі стрілками, а ще й чорний плащ-накидку з червоною (у крайньому разі сірою) підкладкою.

З плащем – трохи складнувато, але навіть якщо його не вдасться дістати – не біда. Відсутність одягу за будь-яких обставин можна компенсувати харизмою ;)



Не соромся показати свій скелет, хоч усі 206 кісток! / Фото pinterest

Скелет – безсмертна і невмируща класика

Якщо ти хочеш зробити костюм скелета самостійно і вдома, тобі будуть потрібні ватман, чорні штани та светр або гольф із довгими рукавами.

Роздивися фото чи малюнок скелета, порахуй кістки, які бачиш, і постарайтеся намалювати їх на ватмані.

Далі доведеться їх вирізати, а потім вирізане – приклеїти до одягу. Та щоб так, як на малюнку скелета!

Але якщо нема бажання робити власноруч, то можна купити готовий – у цьому випадку є одна перевага: костюм магазинний зазвичай замінює і грим.



Чи не найбільш знаменитий образ Геловіна, який не кожен насмілиться втілити / Фото pinterest

Джек Скеллінгтон – коли поруч наче і не зло, а страшно

Геловін зараз вже не минає без людей у костюмах Джека Скеллінгтона – головного героя фільму "Жахіття перед Різдвом" 1993 року, у якому події, власне, й відбуваються у світі Геловіна.

Для створення цього образу потрібен класичний костюм у дрібну білу смужку й білосніжна сорочка. А, ще краватка у форму летючої миші, але її можна вирізати з картону і розфарбувати у чорне та сіре.

А, ще краватка у форму летючої миші, але її можна вирізати з картону і розфарбувати у чорне та сіре. Волосся на голові доведеться заховати під спеціальну гумову шапочку, яку ще треба буде загримувати. Трохи мороки, але в результаті приміряєш на собі знамениту шиту посмішку Джека і загалом чи не найсильніший образ Геловіна.

До слова, традиційний символ свята Геловін – гарбуз із вирізаними посмішкою та очицями й свічкою всередині – називають якраз "Світильником Джека". Він символізує неприкаяні душі померлих, приречені вічно блукати світом...



Якщо доведеться обирати між чорним і білим… Стань на сторону добра! / Фото pinterest

Бонус: універсальні та найпростіші костюми

Можна не заморочуватися зомбі, вампірами, муміями, особливо якщо немає часу на підготовку до Halloween. Є два класичних костюми, які пасуватимуть абсолютно всім, і зробити їх – a piece of cake.

Якщо тебе не лякає образ смерті – натягни страхітливий костюм простого пошиву: звичайний чорний балахон з довгими рукавами, чи таку ж накидку з капюшоном. Було б добре взяти косу до рук, але бутафорську.

– натягни страхітливий костюм простого пошиву: звичайний чорний балахон з довгими рукавами, чи таку ж накидку з капюшоном. Було б добре взяти косу до рук, але бутафорську. Ще простіше – вдягнутися привидом. Щоб зробити костюм цієї істоти – неістоти, можна схопити будь-яке непотрібне простирадло, трохи його обкарнати, вирізати дірки для очей і рота, і де-не-де наляпати плям.

Та що б ти не вибрав, який би грим не зробив, який би костюм не одягнув – не забувай, що Геловін – це свято. Тож обов'язково бери з собою дрібку веселощів і мішок із хорошим настроєм!

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