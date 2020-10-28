Костюм на Геловін для чоловіків: як зробити власноруч стильний та страшний образ – 5 прикладів
Геловін – популярне свято не лише в Америці, а й в Україні. Відзначають його у 2020 році в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Сьогодні Men 24 розповість про найцікавіші ідеї чоловічих костюмів для найстрашнішої ночі року, які до того ж можна зробити власноруч.
На Геловін можна купити готовий костюм – це простіше, а можна зробити його й своїми руками – аби бути не таким, як усі, унікальним. Men 24 поглянув, які ж чоловічі костюми на Ніч усіх святих у 2020 році – найцікавіші.
Варто знати Геловін-2020: коли і як відзначають моторошне свято
Популярні чоловічі образи на Геловін та костюми до них
Під кінець 2019 та особливо у 2020 роках трендовими стали образи з яскравим гримом та порівняно простим костюмом. Чому так – таємниці нема: для створення цілісного та ефектного образу людина докладає мінімум зусиль і грошей.
Зомбі можна стати добровільно – але тільки на Геловін / Фото pinterest
Зомбі – моторошний живий мрець
Аби створити костюм зомбі, візьми старі футболку й штани, які не шкода порвати. Краще, щоб це був одяг світлих відтінків – і ось чому:
- З ним можна піти до найближчого парку і там покатулятися у траві та землі. Погодься, коли ти після такого повернешся додому, тебе й без гриму вважатимуть зомбаком.
- А вдома ти ще можеш трохи подерти одяг, порізати – хаотично, щоб все виглядало природнім. От і все.
Тільки не забудь все ж загримуватися для довершення образу і зробити на голові бардак.
Мумія і чай – немає кращого поєднання у наймоторошніше свято року / Фото pinterest
Мумія – жахливе стародавнє зло
Без мумій не обходиться жоден Геловін, причому мовиться не обов'язково про людей у костюмах…
- Щоб створити власноруч костюм мумії, візьми білу тканину (зробиш з неї смужки), білу футболку з довгими рукавами, штани і… Чай. Ага, чай. Його треба засипати в каструлю з водою, яка щойно закипіла, закинути туди ж тканину, і протримати її на малому вогні ще з пів години.
- Потім треба дати тканині висохнути, а в підсумку ти отримаєш зістарені та злегка пухкі смужки тканини, якими невдовзі обмотаєш заздалегідь обраний одяг.
О, не забудь залишити трохи смужок для голови – її обмотуй вже тоді, коли зберешся виходити з дому.
Вампір – це Дракула, а Дракула – це елегантність і харизма / Фото pinterest
Дракула – безсмертний жорстокий вампір
Дуже, дуже популярний образ, але й для створення треба трохи докласти зусиль. Адже Дракула – це особливий шарм, елегантність і аристократизм.
- Звісно, мовиться і про грим: треба зробити ідеальну укладку, зафіксувати волосся гелем, вибілити обличчя, Купити пару штучних іклів…
- Але й одяг дуже важливий: мусиш мати випрасувану та накрохмалену білу сорочку, брюки зі стрілками, а ще й чорний плащ-накидку з червоною (у крайньому разі сірою) підкладкою.
З плащем – трохи складнувато, але навіть якщо його не вдасться дістати – не біда. Відсутність одягу за будь-яких обставин можна компенсувати харизмою ;)
Не соромся показати свій скелет, хоч усі 206 кісток! / Фото pinterest
Скелет – безсмертна і невмируща класика
Якщо ти хочеш зробити костюм скелета самостійно і вдома, тобі будуть потрібні ватман, чорні штани та светр або гольф із довгими рукавами.
- Роздивися фото чи малюнок скелета, порахуй кістки, які бачиш, і постарайтеся намалювати їх на ватмані.
- Далі доведеться їх вирізати, а потім вирізане – приклеїти до одягу. Та щоб так, як на малюнку скелета!
Але якщо нема бажання робити власноруч, то можна купити готовий – у цьому випадку є одна перевага: костюм магазинний зазвичай замінює і грим.
Чи не найбільш знаменитий образ Геловіна, який не кожен насмілиться втілити / Фото pinterest
Джек Скеллінгтон – коли поруч наче і не зло, а страшно
Геловін зараз вже не минає без людей у костюмах Джека Скеллінгтона – головного героя фільму "Жахіття перед Різдвом" 1993 року, у якому події, власне, й відбуваються у світі Геловіна.
- Для створення цього образу потрібен класичний костюм у дрібну білу смужку й білосніжна сорочка. А, ще краватка у форму летючої миші, але її можна вирізати з картону і розфарбувати у чорне та сіре.
- Волосся на голові доведеться заховати під спеціальну гумову шапочку, яку ще треба буде загримувати. Трохи мороки, але в результаті приміряєш на собі знамениту шиту посмішку Джека і загалом чи не найсильніший образ Геловіна.
До слова, традиційний символ свята Геловін – гарбуз із вирізаними посмішкою та очицями й свічкою всередині – називають якраз "Світильником Джека". Він символізує неприкаяні душі померлих, приречені вічно блукати світом...
Якщо доведеться обирати між чорним і білим… Стань на сторону добра! / Фото pinterest
Бонус: універсальні та найпростіші костюми
Можна не заморочуватися зомбі, вампірами, муміями, особливо якщо немає часу на підготовку до Halloween. Є два класичних костюми, які пасуватимуть абсолютно всім, і зробити їх – a piece of cake.
- Якщо тебе не лякає образ смерті – натягни страхітливий костюм простого пошиву: звичайний чорний балахон з довгими рукавами, чи таку ж накидку з капюшоном. Було б добре взяти косу до рук, але бутафорську.
- Ще простіше – вдягнутися привидом. Щоб зробити костюм цієї істоти – неістоти, можна схопити будь-яке непотрібне простирадло, трохи його обкарнати, вирізати дірки для очей і рота, і де-не-де наляпати плям.
Та що б ти не вибрав, який би грим не зробив, який би костюм не одягнув – не забувай, що Геловін – це свято. Тож обов'язково бери з собою дрібку веселощів і мішок із хорошим настроєм!
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