Хэллоуин – популярный праздник не только в Америке, но и в Украине. Отмечают его в 2020 году в ночь с 31 октября на 1 ноября. Сегодня Men 24 расскажет о самых интересных идеях мужских костюмов для самой страшной ночи года.

На Хэллоуин можно купить готовый костюм – это проще, а можно сделать его и своими руками – чтобы быть не таким, как все, уникальным. Men 24 посмотрел, какие же мужские костюмы на Ночь всех святых в 2020 году – самые интересные.

Стоит знать Хэллоуин-2020: когда и как отмечают жуткий праздник

Популярные мужские образы на Хэллоуин и костюмы к ним

В конце 2019 и особенно в 2020 годах трендовыми стали образы с ярким гримом и сравнительно простым костюмом. Почему так – тайны нет: для создания целостного и эффектного образа человек прилагает минимум усилий и денег.



Зомби можно стать добровольно – но только на Хэллоуин / Фото pinterest

Зомби – жуткий живой мертвец

Чтобы создать костюм зомби, возьми старые футболку и брюки , которые не жалко порвать. Лучше, чтобы это была одежда светлых оттенков – и вот почему:

С ней можно пойти к ближайшему парку и там обваляться в траве и земле. Согласись, когда ты после такого вернешься домой, тебя и без грима станут считать зомбаком.

А дома ты можешь немного порвать одежду, покромсать – хаотично, чтобы все выглядело естественным. Вот и все.

Только не забудь все же загримироваться в довершение образа и сотворить на голове бардак.



Мумия и чай – нет лучшего сочетания в самый страшный праздник года / Фото pinterest

Мумия – ужасное древнее зло

Без мумий не обходится ни один Хэллоуин, причем речь идет необязательно о людях в костюмах...

Чтобы создать собственноручно костюм мумии, возьми белую ткань (сделаешь из нее полоски), белую футболку с длинными рукавами, брюки и... Чай. Ага, чай. Его надо засыпать в кастрюлю с водой, только закипевшей, забросить туда же ткань, и продержать ее на малом огне еще с полчаса.

Затем надо дать ткани высохнуть, и в итоге ты получишь состаренные и слегка пухлые полоски ткани, которыми вскоре обмотаешь заранее выбранный одежду.

О, не забудь оставить немного полосок для головы – ее обматывай уже тогда, когда соберешься выходить из дома.



Вампир – это Дракула, а Дракула – это элегантность и харизма / Фото pinterest

Дракула – бессмертный жестокий вампир

Очень, очень популярный образ, но и для создания нужно немного приложить усилия. Ведь Дракула – это особый шарм, элегантность и аристократизм.

Конечно, речь идет и о гриме: надо сделать идеальную укладку, зафиксировать волосы гелем, отбелить лицо, Купить пару искусственных клыков...

Но и одежда очень важна: ты должен иметь выглаженную и накрахмаленную белую рубашку, брюки со стрелками, а еще и черный плащ-накидку с красной (в крайнем случае серой) подкладкой.

С плащом – немного сложновато, но даже если его не удастся достать – не беда. Отсутствие одежды при любых обстоятельствах можно компенсировать харизмой ;)



Не стесняйся показать свой скелет, да хоть все 206 костей! / Фото pinterest

Скелет – бессмертна и неумирающая классика

Если ты хочешь сделать костюм скелета самостоятельно и дома, тебе понадобятся ватман, черные брюки и свитер или гольф с длинными рукавами.

Рассмотри фото или рисунок скелета, посчитай кости, которые видишь, и постарайтесь нарисовать их на ватмане.

Далее придется их вырезать, а потом вырезанное – приклеить к одежде. Но чтобы так, как на рисунке скелета!

Но если нет желания делать собственноручно, то можно купить готовый – в этом случае есть одно преимущество: костюм магазинный обычно заменяет и грим.



Едва ли не самый знаменитый образ Хэллоуина, что не каждый осмелится воплотить / Фото pinterest

Джек Скеллингтон – когда рядом как бы и не зло, а страшно

Хэллоуин сейчас уже не проходит без людей в костюмах Джека Скеллингтона – главного героя фильма "Кошмар перед Рождеством" 1993 года, в котором события, собственно, и происходят в мире Хэллоуина.

Для создания этого образа нужен классический костюм в мелкую белую полоску и белая рубашка. А еще галстук в форме летучей мыши, но его можно вырезать из картона и раскрасить в черное и серое.

Волосы на голове придется спрятать под специальную резиновую шапочку, которую еще предстоит загримировать. Немного мороки, но в результате примеряешь на себе знаменитую шитую улыбку Джека и в целом едва ли не самый сильный образ Хэллоуина.

К слову, традиционный символ праздника Хэллоуин – тыква с вырезанными улыбкой и глазами и свечкой внутри – называют как раз "Светильник Джека". Он символизирует неприкаянные души умерших, обреченные вечно блуждать по миру...



Если придется выбирать между черным и белым... Прими сторону добра! / Фото pinterest

Бонус: универсальные и самые простые костюмы

Можно не заморачиваться зомби, вампирами, мумиями, особенно если нет времени на подготовку к Halloween . Есть два классических костюма, которые подойдут абсолютно всем, и сделать их – a piece of cake.

Если тебя не пугает образ смерти – натяни устрашающий костюм простого пошива: обычный черный балахон с длинными рукавами, или такую же накидку с капюшоном. Было бы хорошо взять косу в руки, но бутафорскую.

Еще проще – одеться призраком . Чтобы сделать костюм этого существа – несущества, можно схватить любую ненужную простыню, немного его обкарнать, вырезать дырки для глаз и рта, и кое-где наляпать пятен.

Но что бы ты ни выбрал, какой бы грим не сделал, какой бы костюм не одел – не забывай, что Хэллоуин – это праздник . Поэтому обязательно бери с собой щепотку веселья и мешок с хорошим настроением!