Костюм на Хэллоуин для мужчин: как сделать своими руками стильный и страшный образ – 5 примеров
Хэллоуин – популярный праздник не только в Америке, но и в Украине. Отмечают его в 2020 году в ночь с 31 октября на 1 ноября. Сегодня Men 24 расскажет о самых интересных идеях мужских костюмов для самой страшной ночи года.
На Хэллоуин можно купить готовый костюм – это проще, а можно сделать его и своими руками – чтобы быть не таким, как все, уникальным. Men 24 посмотрел, какие же мужские костюмы на Ночь всех святых в 2020 году – самые интересные.
Стоит знать Хэллоуин-2020: когда и как отмечают жуткий праздник
Популярные мужские образы на Хэллоуин и костюмы к ним
В конце 2019 и особенно в 2020 годах трендовыми стали образы с ярким гримом и сравнительно простым костюмом. Почему так – тайны нет: для создания целостного и эффектного образа человек прилагает минимум усилий и денег.
Зомби можно стать добровольно – но только на Хэллоуин / Фото pinterest
Зомби – жуткий живой мертвец
Чтобы создать костюм зомби, возьми старые футболку и брюки, которые не жалко порвать. Лучше, чтобы это была одежда светлых оттенков – и вот почему:
- С ней можно пойти к ближайшему парку и там обваляться в траве и земле. Согласись, когда ты после такого вернешься домой, тебя и без грима станут считать зомбаком.
- А дома ты можешь немного порвать одежду, покромсать – хаотично, чтобы все выглядело естественным. Вот и все.
Только не забудь все же загримироваться в довершение образа и сотворить на голове бардак.
Мумия и чай – нет лучшего сочетания в самый страшный праздник года / Фото pinterest
Мумия – ужасное древнее зло
Без мумий не обходится ни один Хэллоуин, причем речь идет необязательно о людях в костюмах...
- Чтобы создать собственноручно костюм мумии, возьми белую ткань (сделаешь из нее полоски), белую футболку с длинными рукавами, брюки и... Чай. Ага, чай. Его надо засыпать в кастрюлю с водой, только закипевшей, забросить туда же ткань, и продержать ее на малом огне еще с полчаса.
- Затем надо дать ткани высохнуть, и в итоге ты получишь состаренные и слегка пухлые полоски ткани, которыми вскоре обмотаешь заранее выбранный одежду.
О, не забудь оставить немного полосок для головы – ее обматывай уже тогда, когда соберешься выходить из дома.
Вампир – это Дракула, а Дракула – это элегантность и харизма / Фото pinterest
Дракула – бессмертный жестокий вампир
Очень, очень популярный образ, но и для создания нужно немного приложить усилия. Ведь Дракула – это особый шарм, элегантность и аристократизм.
- Конечно, речь идет и о гриме: надо сделать идеальную укладку, зафиксировать волосы гелем, отбелить лицо, Купить пару искусственных клыков...
- Но и одежда очень важна: ты должен иметь выглаженную и накрахмаленную белую рубашку, брюки со стрелками, а еще и черный плащ-накидку с красной (в крайнем случае серой) подкладкой.
С плащом – немного сложновато, но даже если его не удастся достать – не беда. Отсутствие одежды при любых обстоятельствах можно компенсировать харизмой ;)
Не стесняйся показать свой скелет, да хоть все 206 костей! / Фото pinterest
Скелет – бессмертна и неумирающая классика
Если ты хочешь сделать костюм скелета самостоятельно и дома, тебе понадобятся ватман, черные брюки и свитер или гольф с длинными рукавами.
- Рассмотри фото или рисунок скелета, посчитай кости, которые видишь, и постарайтесь нарисовать их на ватмане.
- Далее придется их вырезать, а потом вырезанное – приклеить к одежде. Но чтобы так, как на рисунке скелета!
Но если нет желания делать собственноручно, то можно купить готовый – в этом случае есть одно преимущество: костюм магазинный обычно заменяет и грим.
Едва ли не самый знаменитый образ Хэллоуина, что не каждый осмелится воплотить / Фото pinterest
Джек Скеллингтон – когда рядом как бы и не зло, а страшно
Хэллоуин сейчас уже не проходит без людей в костюмах Джека Скеллингтона – главного героя фильма "Кошмар перед Рождеством" 1993 года, в котором события, собственно, и происходят в мире Хэллоуина.
- Для создания этого образа нужен классический костюм в мелкую белую полоску и белая рубашка. А еще галстук в форме летучей мыши, но его можно вырезать из картона и раскрасить в черное и серое.
- Волосы на голове придется спрятать под специальную резиновую шапочку, которую еще предстоит загримировать. Немного мороки, но в результате примеряешь на себе знаменитую шитую улыбку Джека и в целом едва ли не самый сильный образ Хэллоуина.
К слову, традиционный символ праздника Хэллоуин – тыква с вырезанными улыбкой и глазами и свечкой внутри – называют как раз "Светильник Джека". Он символизирует неприкаянные души умерших, обреченные вечно блуждать по миру...
Если придется выбирать между черным и белым... Прими сторону добра! / Фото pinterest
Бонус: универсальные и самые простые костюмы
Можно не заморачиваться зомби, вампирами, мумиями, особенно если нет времени на подготовку к Halloween. Есть два классических костюма, которые подойдут абсолютно всем, и сделать их – a piece of cake.
- Если тебя не пугает образ смерти – натяни устрашающий костюм простого пошива: обычный черный балахон с длинными рукавами, или такую же накидку с капюшоном. Было бы хорошо взять косу в руки, но бутафорскую.
- Еще проще – одеться призраком. Чтобы сделать костюм этого существа – несущества, можно схватить любую ненужную простыню, немного его обкарнать, вырезать дырки для глаз и рта, и кое-где наляпать пятен.
Но что бы ты ни выбрал, какой бы грим не сделал, какой бы костюм не одел – не забывай, что Хэллоуин – это праздник. Поэтому обязательно бери с собой щепотку веселья и мешок с хорошим настроением!
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