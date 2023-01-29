Раніше костюм обмежували суворі правила стилю, прийнятні майже тільки для офіційних ситуацій. Сьогодні ж костюм усіляко пом'якшено для будь-якого контексту. З теніскою, сорочкою і без пояса? Звісно. З голими грудьми? Чому б і ні.

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Найсучасніший на сьогодні крій костюма

Костюм розвивався з часом, щоб відповідати поточному способу життя. Тим часом робота вдома або змішана робота стали постійною реальністю для мільйонів людей у всьому світі. Відтак, костюми стали вибором, а не обов’язком.

Можна погодитися, що класичний костюм завжди буде в моді. Але немає кращого часу, ніж зараз, щоб переглянути наш підхід до світу пошиття костюмів. Що потрібно знати сьогодні? Нижче – кілька важливих рекомендацій.



Костюм Fendi SS23 / Фото Cortesía

Максимально облягаючі силуети – це не те, що слід шукати, а з тонкими й вузькими кроями, з ультрасатиновими й блискучими тканинами слід прощатися. Наша мужність може сяяти інакше, а гратися можна водночас і з елементами ретро, і сучасності.

облягаючі силуети – це не те, що слід шукати, а з тонкими й вузькими кроями, з ультрасатиновими й блискучими тканинами слід прощатися. Наша мужність може сяяти інакше, а гратися можна водночас і з елементами ретро, і сучасності. Костюми доступні сьогодні майже з будь-якої тканини, яку тільки можливо придумати – від важких і найтепліших до легких і неформальних. Тому, приймаючи рішення про конструкцію свого костюма, ти повинен ретельно продумати його призначення.



Обираєш костюм? Так, тут є про що подумати / Фото fxquadro@freepik

Тенденції показують, що сіра вовна є універсальною для повсякдення, а оксамит і вельвет досягли статусу вишуканих тканин для вечірок. Натомість льон – це легкий та ідеальний вибір для літніх заходів, але абсолютно неформальних.

показують, що сіра вовна є універсальною для повсякдення, а оксамит і вельвет досягли статусу вишуканих тканин для вечірок. Натомість льон – це легкий та ідеальний вибір для літніх заходів, але абсолютно неформальних. Нейтральні кольори, як-от сірий, синій чи чорний, пропонують максимальну універсальність. Але сучасні тенденції заохочують нас обирати сміливі костюми з ризикованими та дуже помітними хроматичними варіаціями, принтами й візерунками.



То яким є найсучасніший костюм? / Фото freepik@freepik

Отже, найсучасніший крій чоловічого костюма є вільнішим, розслабленим, але обов'язково з правильною посадкою – попри будь-яку вільність, він має ідеально сидіти на плечах і легко триматися на талії, навіть безвідносно до того, вирішиш ти носити пояс чи ні.

Які елементи характеризують чоловічий костюм цього десятиліття

Американський, англійський, італійський крої завжди будуть актуальними. Та якщо ти справді хочеш мати стильний вигляд та показати, що стежиш за трендами, ти повинен знати, які елементи характеризують костюми цього десятиліття.



Хай там як - а костюм на тобі має сидіти ідеально / Колаж Men 24

І ось вони:

Трохи довші штанини, які обережно виступають над взуттям.

Широкий низ у стилі кльош.

Довгі шви, які дозволяють прилягати до талії.

Піджаки XXL – однобортні або, що краще, двобортні.

І рукава, які обережно сягають талії.

А далі – як фантазія підкаже.