Ми розповімо про один із них. Він став переосмисленням улюбленого сендвіча Елвіса Преслі. Вмощуйся зручніше, поки Men 24 разом з Nemiroff розкажуть, з чого починав свій ранок Король рок-н-ролу та як його улюблені смаки об'єдналися в одному шоті.

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Натхненний улюбленим сендвічем

По суті, цей коктейль – переосмислення улюбленого сендвіча Елвіса Преслі. Він полюбляв їсти бутерброд з арахісовим маслом і бананом. Або ж екзотичніший варіант, до якого входив ще й бекон.

Для його приготування потрібно підсмажений хліб намастити арахісовим маслом. Викласти скибки банана або додати пюре. І ще кілька скибочок підсмаженого бекону. Накриваємо сендвіч. Готово!

Існує низка варіацій сендвіча Елвіса Преслі. До них може ще входити, наприклад, мед. Сам сендвіч, як правило, готують на пательні. Ідеальний варіант сніданку, якщо світло вимкнули, а в тебе газова плита або газовий пальник.



Цей сендвіч подобався Елвісу Преслі / Фото Mitch Mandel and Thomas MacDonald

Власне, цей сендвіч і став відомим завдяки Елвісові Преслі. І його рецепт можна побачити у безлічі кулінарних книг. Ба більше, бутерброд можна спробувати у низці закладів по всьому світу.

Улюблений сендвіч Короля рок-н-ролу надихнув бартендерів на створення цікавого та яскравого коктейлю. У маленькому шоті вмістили смаки, які робили щасливим легендарного співака. І найцікавіше те, що самостійно приготувати цей коктейль абсолютно нескладно.

Коктейль Елвіс Преслі

Інгредієнти:

Горіховий лікер – 30 мілілітрів;

Банановий лікер – 30 мілілітрів;

Лікер Frangelico – 30 мілілітрів.



Варіант подачі коктейлю / Фото gastronomblog

Приготування:

У стакан для розмішування налити три лікери;

Додати лід і ретельно перемішати;

Перелити отриманий коктейль у шот або ж у склянку, наповнену льодом.

Насолоджуйся!

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Ти можеш приготувати собі сендвіч Елвіса Преслі, а можеш – коктейль. Спробуй, тобі однозначно сподобається, якщо хочеш насолодитися чимось новим.