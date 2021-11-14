Оскільки з чоловічою модою усе більше експериментують, це призводить до більшого ризику зробити помилку під час носіння. З іншого боку, чоловікам необхідно знати, як визначати різні стилі шарфів і, таким чином, вміти їх правильно носити, вибираючи ідеальну модель під кожен випадок.

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Цього разу ми пройдемося по найпоширеніших помилках, яких припускаються чоловіки під час носіння шарфа. Не роби так більше, якщо хочеш завжди бути на висоті.

1. Тобі не важлива довжина та ширина шарфа

Як забути той незабутній образ, яким співак Ленні Кравіц колись не на жарт розбурхав критиків. Ба більше, він ще й став героєм мемів. Чому? А тому, що на ньому був не шарф, а ціла в'язана ковдра.

Уникай цього та вибирай проміжну довжину (максимум вище колін) та ширину не більше 30 сантиметрів.

2. Ти не знаєш, що за модель на тобі

Щоб дізнатися, як правильно носити шарф, ти повинен спочатку визначити, який його тип. Ти не повіриш, але вони не всі однакові, тому й зав'язувати їх слід по-різному. Є круглі, вузькі, великі, пашмінові тощо.

Спочатку визнач, яка це модель, а потім витисни з неї максимум. Просто накинути шарф на шию уже недостатньо.



Варто розуміти, яку модель шарфа ти обрав / Фото Chema Photo

3. Носиш шарф не по сезону

Більшість з нас знає, що матеріали змінюються від сезону до сезону. І тут усе логічно: деякі з них ефективніші у прохолодні дні, а деякі – у люті морози. Теплі шарфи, як правило, виготовляють з вовни, кашеміру, фланелі. Саме з цієї причини носити взимку легкий шарф – груба помилка.

Вибирай шарф під сезон. У прохолодні літні вечори – легкий, а холодні морозні дні – в'язаний і теплий.

4. Не знаєш, як комбінувати з іншим одягом

Твій шарф повинен поєднуватися з іншим одягом, який на тобі. Але варто уникати ситуацій, коли він зливатиметься, наприклад, з пальто. Краще підібрати або подібний відтінок, або візерунок, який перегукуватиметься. Зелене пальто з зеленим шарфом, наприклад, виглядатиме не надто органічно.

Якщо ти не хочеш ризикувати, вибери темно-синій, чорний або коричневий шарф. Ці кольори максимально універсальні.



Шарф повинен доповнювати твій образ / Фото Clem Onojeghuo

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Уникай цих помилок під час носіння шарфа. А от від самого шарфа восени та взимку не відмовляйся. Це дозволить не лише мати стильний вигляд, а й берегти своє здоров'я.