Скажімо, класичні образи, які, здавалося б, завжди будуть актуальними, насправді дедалі глибше відступають у минуле. Їх більше не сприймають як єдину можливість для чоловіка мати чудовий вигляд. Їх більше не називають зразком мужності.

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Стиль сьогодні не потребує жорстких обмежень чи демонстрації чогось, знайомого віддавна. Не потребує дотримання одних і тих самих способів вираження. Сьогодні стиль асоціюється більше з веселощами, почуттями, різноманіттям, комфортом і кежуалом.

Які елементи стилю характеризуватимуть 2023 рік для чоловіків



Яким бачитимуть чоловіків у 2023 / Фото fxquadro

Чуттєвість без обмежень

Дуже короткі штани та шорти, прозорі сорочки. Оголені ноги та оголений торс. Так, адже найсучасніший чоловік не боїться думати про свою сексуальність за межами класичного костюма.

Байкери

Гоночні куртки, рукавиці та шкіряні штани повернулися у життя наймоднішого чоловіка на планеті.

Комфорт і невимушеність

Прямі та вільні джинси, які можуть надати яскраво вираженого ретро-вигляду. А ще й додати привабливої відстороненості.

Вінтаж

Щось витончене і спокійне, як-от картатий костюм або сорочка у західному стилі та ковбойський капелюх (а це один із чудових трендів цього десятиліття).

Y2K

Вишуканий погляд на грандж і дух MTV, які ми бачили у 2000-х роках, але з досить сучасним відтінком.



Хіба існують якісь непорушні правила "гарного одягу"? / Фото halayalex

Кежуал

Не слід боятися поєднувати міське з повсякденним. Блейзери з футболкою, шорти з туфлями. Та інше найкраще з усіх тих світів, які колись казали нам, що не можуть співіснувати.

Ризиковані кольори

Ніхто й не казав, що чоловік повинен використовувати тільки нейтральні та стримані кольори.

Нова елегантність

Очевидно, що ми живемо вже не в тому часі, щоб продовжувати принижувати себе за те, що не одягаємо костюм на будь-які формальні чи "важливі" події.

Геть гендерні ярлики

Сумочки? Квітчастість? Блискуче? Ну, так. А чому ні? Додавай різні принти до всього свого гардероба. Та ж саме в цьому суть стилю й моди – бути експресивним і отримувати задоволення.

Не критикуй інших

Це вже не епоха твоїх дідусів і бабусь, і якщо ти ще віриш, що існують якісь непорушні правила "гарного одягу", то якраз от маєш трохи часу, щоб переосмислити цей міф.

І зауваж: справжній стильний чоловік 2023 року не принижує нікого за те, як він одягнений. Ми будуємо свій імідж, керуючись комфортом, впевненістю та певним планом. Звісно, можна давати рекомендації, але не можна вимагати їх дотримуватися. Тут межа.