Скажімо, класичні образи, які, здавалося б, завжди будуть актуальними, насправді дедалі глибше відступають у минуле. Їх більше не сприймають як єдину можливість для чоловіка мати чудовий вигляд. Їх більше не називають зразком мужності.
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Стиль сьогодні не потребує жорстких обмежень чи демонстрації чогось, знайомого віддавна. Не потребує дотримання одних і тих самих способів вираження. Сьогодні стиль асоціюється більше з веселощами, почуттями, різноманіттям, комфортом і кежуалом.
Які елементи стилю характеризуватимуть 2023 рік для чоловіків
Яким бачитимуть чоловіків у 2023 / Фото fxquadro
Чуттєвість без обмежень
- Дуже короткі штани та шорти, прозорі сорочки. Оголені ноги та оголений торс. Так, адже найсучасніший чоловік не боїться думати про свою сексуальність за межами класичного костюма.
Байкери
- Гоночні куртки, рукавиці та шкіряні штани повернулися у життя наймоднішого чоловіка на планеті.
Комфорт і невимушеність
- Прямі та вільні джинси, які можуть надати яскраво вираженого ретро-вигляду. А ще й додати привабливої відстороненості.
Вінтаж
- Щось витончене і спокійне, як-от картатий костюм або сорочка у західному стилі та ковбойський капелюх (а це один із чудових трендів цього десятиліття).
Y2K
- Вишуканий погляд на грандж і дух MTV, які ми бачили у 2000-х роках, але з досить сучасним відтінком.
Хіба існують якісь непорушні правила "гарного одягу"? / Фото halayalex
Кежуал
- Не слід боятися поєднувати міське з повсякденним. Блейзери з футболкою, шорти з туфлями. Та інше найкраще з усіх тих світів, які колись казали нам, що не можуть співіснувати.
Ризиковані кольори
- Ніхто й не казав, що чоловік повинен використовувати тільки нейтральні та стримані кольори.
Нова елегантність
- Очевидно, що ми живемо вже не в тому часі, щоб продовжувати принижувати себе за те, що не одягаємо костюм на будь-які формальні чи "важливі" події.
Геть гендерні ярлики
- Сумочки? Квітчастість? Блискуче? Ну, так. А чому ні? Додавай різні принти до всього свого гардероба. Та ж саме в цьому суть стилю й моди – бути експресивним і отримувати задоволення.
Не критикуй інших
- Це вже не епоха твоїх дідусів і бабусь, і якщо ти ще віриш, що існують якісь непорушні правила "гарного одягу", то якраз от маєш трохи часу, щоб переосмислити цей міф.