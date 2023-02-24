Чоловіка, який, коротко кажучи, має приголомшливий вигляд, і який чудово розуміє, як одягатися – залежно, звичайно, від того, які цілі він собі ставить. І хоча все це формується у природний спосіб та залежить від твоєї індивідуальності, не зайвим буде послухати фахових порад – щодо того, як чоловіки у 40+ повинні формувати свій гардероб.

Варто прочитати Для цікавих і душевних посиденьок: як приготувати легендарний пунш з першого роману Дікенса

Фахівці-стилісти виходять із того, що чоловік у 40 років повинен мати такий же сучасний та енергійний вигляд, як і у 30 – тільки з певним бонусом завдяки знанням та інтуїції, завдяки виваженості, інтелекту і сексуальності, які може дати тільки час.

Коротка покрокова інструкція, як мати вигляд чоловіка ХХІ століття



Чоловік у 40+ має такий же стильний вигляд, що у 30, але з певним бонусом / Фото freepik

Одягайся з урахуванням особливостей тіла

Не має значення зріст, комплекція чи силует. Зрозумій, що наші тіла змінюються. Якщо у свої 40 ти все ще купуєш штани того ж розміру, який носив у 20 – круто, але якщо ні – нічого страшного. Слідкуй за своїм здоров'ям, займайся спортом, але навчися й жити зі змінами у твоїй фігурі, а тому носи одяг, який тобі пасує.

Обирай кежуал, вільне та оверсайз

Облиш вузькі штани й стрункі силуети. Ми знаємо, що ти міленіал або на межі покоління Х, але такий крій не зробить тобі жодної послуги, коли ти намагаєшся мати сучасний вигляд. Краще обирай звичайний (кежуал), вільний крій або – якщо він пасує твоєму образу – навіть випадковий оверсайз.

Світшоти й паски

Не відмовляйся від світшотів – вони надають тобі повсякденно-шикарного вигляду. Також залиши у гардеробі паски (ремені) й іноді їх носи. Саме зараз ремені знову у трендах – як досить круте стильове рішення, коли ти одягаєш джинси й футболку або поло. Що цікаво, під костюм або щоденні брюки паски вже не одягають так само часто, як раніше.



Не бійся експериментів, але стеж, аби все тобі пасувало / Фото freepik

Експериментуй зі стрижкою та аксесуарами

Класичні стилі стрижок – це добре, але щось коротше, ніж зазвичай, або легка кучерявість можуть стати ключем до дійсно сучасного образу. Щодо аксесуарів – вони ж не тільки допомагають мати модний вигляд, але й створюють враження, що ти серйозно ставишся до того, як одягаєшся, і не боїшся абсурдних забобонів про маскулінність і "надмірності".

Поло з усім і квіти усюди

Поло можна зробити своєю візитною карткою та носити їх з усім. Вони не надто серйозні й не надто повсякденні, а ще й підкреслюють твій силует, роблять біцепси помітними, надають крутості й формують враження, що у тебе все під контролем. Щодо яскравих кольорів та квітів – просто не май страху. Це ж найважливіший стовп сучасного стилю, далекий від канонів, які ми успадкували від наших батьків, дідів і прадідів.

Хороші кросівки пасують до всього

Незалежно від того, строгий костюм він вдягає чи джинси, 40-річний чоловік із найкращими стильовими звичками сьогодні знає, що кросівки – це більше, ніж просто життєво необхідна річ. Це секретний інгредієнт, який полегшує вбрання, а також це гарантія найвищого рівня комфорту в будь-який день.