Стилісти українського бренду Andreas Moskin закликають нас не заощаджувати на покупці цих трьох речей. Щонайменше тому, що ними ти користуватимеш регулярно. Тож у цьому випадку краще переплатити за річ, яка впродовж тривалого часу тішитиме тебе та підкреслюватиме твій стиль.

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На чому не можна економити

Передовсім експерти нагадують, що швидкоплинні модні тенденції з'являються і зникають. Натомість завжди з нами залишається класика та її атрибути. Власне, про них ми і поговоримо.

1. Пояс

Стилісти пропонують обирати шкіряний варіант. Вони довговічніші. А ще з часом вони мають властивість привабливо зношуватися, що створює ефект вінтажності аксесуара.



Віддай перевагу шкіряному ременю / Фото osaba

За словами експертів, найбільш практичною є двостороння модель. Вона поєднує у собі відразу два кольори. Тож ти зможеш такий ремінь поєднувати з тим, що є у твоєму гардеробі.

2. Сорочка

Передовсім це важливий атрибут для створення стильних образів. Стилісти наголошують, що сорочка має бути пошита з практичної тканини, яка не мнеться практично відразу після одягання. Так, такі варіанти дорожчі. Але ти не почуватимешся дискомфортно під час якогось офіційного заходу. Та й упродовж робочого дня ця сорочка не матиме "втомленого" вигляду.

3. Взуття

Ще один дуже важливий атрибут, який не пробачає економії. Ясна річ, що формат обираєш ти під свій стиль і потреби. Експерти ж закликають, що обрана тобою модель має бути найвищої якості. Зокрема, варто звернути увагу на те, чи є ортопедична підошва. Чи добре фіксується стопа.

Стилісти наголошують, що якісне взуття – це не лише про естетичне задоволення. Воно ще й допомагає уникнути проблем зі здоров'ям.



Кожна пара твого взуття має бути найвищої якості / Фото Seniv Petro

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Заощаджувати на взутті, сорочці та ремені – не найкраща ідея. Будь на висоті та не забувай про увагу до деталей, які відрізняють тебе від інших. Формуй свій самобутній і неповторний стиль, зокрема, і з допомогою українських брендів одягу!