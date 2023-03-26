Нижче ти прочитаєш про кілька розумних (натхненні стрітстайлом) варіантів носіння цих весняних аксесуарів. Залишиться тільки вибрати ті окуляри, які доповнять саме твій персональний стиль і дадуть змогу почуватися впевненіше та комфортніше.

Також цікаво Улюблений напій у теплу пору року: 5 цікавих фактів і порад для поціновувачів Aperol Spritz

Протисонцеві окуляри для чоловіків: як можна оновити твій стиль

Геометричні. Якщо ти хочеш додати сучасності своєму образу, протисонцеві окуляри геометричних форм – чудовий варіант. Від шестикутників до восьмикутників – це простий спосіб додати нотку стилю до будь-якого вбрання.

Якщо ти хочеш додати сучасності своєму образу, протисонцеві окуляри геометричних форм – чудовий варіант. Від шестикутників до восьмикутників – це простий спосіб додати нотку стилю до будь-якого вбрання. Прозорі оправи. Вони стали дуже популярною тенденцією в моді на протисонцеві окуляри в останні роки. Якщо ти шукаєш більш витончений, але не менш стильний варіант, протисонцеві окуляри з прозорою оправою можуть стати чудовим вибором.

Вони стали дуже популярною тенденцією в моді на протисонцеві окуляри в останні роки. Якщо ти шукаєш більш витончений, але не менш стильний варіант, протисонцеві окуляри з прозорою оправою можуть стати чудовим вибором. Дзеркальні. Це цікавий спосіб додати яскравих фарб до твого образу. Дзеркальні протисонцеві окуляри з широким спектром відтінків – від класичних сріблястих і золотистих до яскравих рожевих і блакитних, – чудовий вибір для тих, хто прагне підкреслити свій стиль.

Це цікавий спосіб додати яскравих фарб до твого образу. Дзеркальні протисонцеві окуляри з широким спектром відтінків – від класичних сріблястих і золотистих до яскравих рожевих і блакитних, – чудовий вибір для тих, хто прагне підкреслити свій стиль. З малюнком. Якщо ти хочеш додати до образу нотку індивідуальності, протисонцеві окуляри з принтами, візерунками або текстурами можуть стати чудовим варіантом. Від витончених квіткових до сміливих анімалістичних – на твій вибір є безліч варіантів.

Якщо ти хочеш додати до образу нотку індивідуальності, протисонцеві окуляри з принтами, візерунками або текстурами можуть стати чудовим варіантом. Від витончених квіткових до сміливих анімалістичних – на твій вибір є безліч варіантів. Ретро. Нестаріюча класика, яка допоможе тобі мати чудовий вигляд і ніколи не вийде з моди. Наприклад, котяче око – чудовий вибір для тих, хто шукає шикарний та вишуканий образ.



Протисонцеві окуляри – це про стиль та захист очей водночас / Фото senivpetro@freepik

Як піклуватися про свої очі

Є кілька важливих речей, про які слід пам'ятати, якщо користуєшся протисонцевими окулярами.

По-перше, вони мають забезпечувати достатній захист від ультрафіолету. Шукай лінзи зі 100% захистом від UVA і UVB, щоб захистити очі від шкідливого впливу сонця.

Шукай лінзи зі 100% захистом від UVA і UVB, щоб захистити очі від шкідливого впливу сонця. По-друге, окуляри повинні добре пасувати до обличчя. Якщо лінзи завеликі або замалі, вони можуть не забезпечувати належний захист. Обов'язково приміряй протисонцеві окуляри перед покупкою і шукай варіанти, які підходять для твого носа і вух.

Якщо лінзи завеликі або замалі, вони можуть не забезпечувати належний захист. Обов'язково приміряй протисонцеві окуляри перед покупкою і шукай варіанти, які підходять для твого носа і вух. По-третє, звертай увагу на колір. Хоча темні тоновані окуляри можуть здатися хорошим варіантом для блокування сонячних променів, вони можуть також вплинути на чіткість твого зору в умовах недостатнього освітлення.

Отже, не забувай, що протисонцеві окуляри – це не тільки модний аксесуар, який допоможе покращити твій стиль та комфорт, але й справді важливий спосіб захистити очі від шкідливого впливу сонця.