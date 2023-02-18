У професійному житті також мало не щодня виникатиме потреба показувати найкращу з можливих версію себе, причому без шкоди для комфорту й різноманітності. Отже, повсякденний одяг у 30+ має свідчити про еволюцію — розумову, емоційну, професійну.

Також цікаво Для цікавих і душевних посиденьок: як приготувати легендарний пунш з першого роману Дікенса

Одяг має показати, що ти вже не той, яким був у 20, що ти – сучасний чоловік, сповнений комфорту та впевненості. Та якщо вчасно не присвятити увагу деталям, твій одяг може засвідчити неприємне: "Я здався". Що робити, щоб такого не сталося? Передовсім – уникати всього, що виглядає застарілим, старомодним або відверто незграбним. Далі – короткий список повсякденних помилок в одязі, яких слід уникати у 30+.



Справді сучасний стиль одягу для чоловіка – це комфорт плюс елегантність / Фото halayalex@freepik

Вузькі штани

Незалежно від того, чи це джинси, чи інші штани, вони не мають бути вузькими. Вузькі штани показують чимало недоліків фігури, коли мовиться про повсякденний або напівофіційний одяг. Ні, викидати їх не треба – використовуй, але нехай це буде бодай раз на тиждень. Тобі потрібні штани звичайного прямого крою і навіть кльош. Куди б ти не пішов, у них матимеш набагато вишуканіший та презентабельніший вигляд.

Оверсайз

Оверсайз у 30+ – це як плюнути в небо. Якщо ти дійсно хочеш мати актуальний вигляд, бери комфортний одяг, але не гіперболізуй із розмірами.

Тільки сорочки

Повсякденні чи офіційні – не має значення, зловживати сорочками не варто ні під час робочого тижня, ні тим більше у вихідні. Не бійся носити поло з улюбленою курткою або одягати футболку під куртку з хорошою парою чіносів та лоферів. Можна й водолазки з повсякденним пальтом чи светром. Головне – не забувай, що сучасність визначається силуетами на твоєму тілі.



Не обмежуй себе "стандартним" одягом і не відмовляйся від аксесуарів / Фото senivpetro@freepik

Поєднання одягу тільки з офіційним взуттям

Крайнощі – це погано, особливо коли мовиться про взуття. Тут у нас поле, де маємо все, щоб проявити творчість і гратися з тим, як ми бачимо себе. Незалежно від того, чи то для офісу, чи для особистого життя, ми можемо використовувати нескінченну кількість моделей взуття: від гострих черевиків до вишуканих шкіряних тенісних туфель, від дербі до мокасинів і так далі.

Тільки рюкзаки

Ну, так, рюкзак є обов’язковим у нашому гардеробі. Однак хіба тільки він? Чоловіки також мають портфелі, сумки, кросбоді та багато іншого, щоб мати неймовірний вигляд. Також не забувай, що звільнити кишені штанів – дуже здорове рішення як для покращення вигляду, так і для зручності.

Без аксесуарів

Вони необхідні. Справді сучасний повсякденний образ супроводжується не тільки класичним (і хорошим) годинником, а й ланцюжками, брелоками, протисонцевими окулярами, банданами, шарфами та всім, що створює додаткові відчуття.