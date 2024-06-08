Серійний рекордсмен Девід Раш у своєму відео на ютубі розповів, що протягом 5 років намагався побити рекорд кілька разів. Але його спроби часто дискваліфікували.

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Як Девід Раш 5 років переливав із повного в порожнє

Річ у тім, що його місткість з водою злегка рухалася і чоловік використовував непідготовлену поверхню. Наполегливо працюючи, Раш усунув помилки.

Йому довелося використовувати тільки руки, щоб перенести воду з відра у глечик на відстань у 1 метр. У підсумку Девід успішно встановив рекорд, переливши 3323 мілілітри з однієї місткості в іншу за відведені 30 секунд.

Девід Раш встановив свій 174 одночасний рекорд: ось відео, як він це зробив

Новий титул збільшив загальну кількість рекордів, які Раш утримував одночасно, до 174. Але він прагне досягти 181 одночасного рекорду, щоб перевершити ще один рекорд – іншого серійного рекордсмена Сільвіо Сабби (у того 180).

Торік, до слова, Раш встановив ще один цікавий рекорд, причім за допомогою зірки американських соцмереж Джоша Хортона. Серійний рекордсмен та Хортон об'єдналися задля встановлення світового рекорду за кількістю обіймів за одну хвилину, і зробили це 153 рази.

А ще трохи раніше Девід балансував гітарою на лобі протягом 1 години 46 хвилин і 34 секунд, і цей рекорд також потрапив до книги Гіннеса. Як, зрештою, понад дві сотні інших.