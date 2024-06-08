Серийный рекордсмен Дэвид Раш в своем видео на ютубе рассказал, что в течение 5 лет пытался побить рекорд несколько раз. Но его попытки часто дисквалифицировали.

Интересное также Как заниматься сексом на работе: эксперты создали пособие

Как Дэвид Раш 5 лет переливал из полного в пустое

Дело в том, что его емкость с водой слегка двигалась и мужчина использовал неподготовленную поверхность. Упорно работая, Раш устранил ошибки.

Ему пришлось использовать только руки, чтобы перенести воду из ведра в кувшин на расстояние в 1 метр. В итоге Дэвид успешно установил рекорд, перелив 3323 миллилитра из одной емкости в другую за отведенные 30 секунд.

Дэвид Раш установил свой 174 одновременный рекорд: вот видео, как он это сделал

Новый титул увеличил общее количество рекордов, которые Раш удерживал одновременно, до 174. Но он стремится достичь 181 одновременного рекорда, чтобы превзойти еще один рекорд – другого серийного рекордсмена Сильвио Саббы (у того 180).

В прошлом году, к слову, Раш установил еще один интересный рекорд, причем с помощью звезды американских соцсетей Джоша Хортона. Серийный рекордсмен и Хортон объединились для установления мирового рекорда по количеству объятий за одну минуту, и сделали это 153 раза.

А чуть раньше Дэвид балансировал гитарой на лбу в течение 1 часа 46 минут и 34 секунд, и этот рекорд также попал в книгу Гиннеса. Как, в конце концов, более двух сотен других.