Чоловік вперше за 5 років сходив до барбершопу: його трансформація вражає – відео

Багато чоловіків за час пандемії відростили чималі коси. Але є й такі, які вирішили використати можливість сходити до барбершопу, щойно він відчинився. Наш новий герой – один з таких. Щоправда, не стригся він протягом цілих 5 років. Гарантуємо, що його трансформація тебе однозначно вразить!

У новому відео на каналі Beardbrand Джейк Хантер з барбершопу у Філадельфії підстригає чоловіка. Він, до слова, не сидів у перукарському кріслі цілих 5 років. Тож тепер має можливість отримати абсолютно новий вигляд.

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"Це був трохи нервовий приїзд сьогодні. Занадто пізній!", — каже клієнт.

Але ми ж то знаємо, що справжнього професіонала не злякати. Барбер починає стригти навколо спини та з боків, щоб негайно прибрати частину зайвої довжини.

"Це багато волосся, чувак", – каже він, коли пасмо за пасмом відвалюється та починає накопичуватися на підлозі.

Потім він створює суцільну лінію навколо голови клієнта. Її він використовує для орієнтування. Майстер свого діла обрізає все, що лежить нижче лінії. Усе для того, щоб шкіра клієнта була чистою та гладкою. Після цього він приступає до розтушування переходів.

Щойно він завершив з цим етапом, Хантер змочує решту волосся та підстригає його. Після цього він береться за бороду, відрізаючи більшу частину її довжини. Майстер надає рослинності на обличчі чіткі обриси та форму. Усе для того, щоб вона виглядала стильно та приємно. Нарешті, він сушить волосся зверху феном і надає лінії росту волосся та бороди рівний вигляд.

Дивися на відео, як змінився чоловік після походу до барбершопу:

Перетворення кардинальне: до кінця ролика чоловік, що встав з крісла, виглядає зовсім іншою людиною. І це дуже і дуже круто. Маємо надію, що наступним героєм подібних роликів будеш не ти.

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