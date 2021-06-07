В новом видео на канале Beardbrand Джейк Хантер с барбершопа в Филадельфии подстригает мужчину. Он, к слову, не сидел в парикмахерском кресле целых 5 лет. И теперь имеет возможность получить совершенно новый вид.

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"Это был немного нервный приезд сегодня. Слишком поздний!", – говорит клиент.

Но мы-то знаем, что настоящего профессионала не испугать. Барбер начинает стричь вокруг спины и по бокам, чтобы немедленно убрать часть лишней длины.

"Это много волос, чувак", – говорит он, когда прядь за прядью отваливается и начинает накапливаться на полу.

Затем он создает сплошную линию вокруг головы клиента. Ее он использует для ориентирования. Мастер своего дела обрезает все, что лежит ниже линии. Все для того, чтобы кожа клиента была чистой и гладкой. После этого он приступает к растушевке переходов.

Как только он завершил с этим этапом, Хантер смачивает оставшиеся волосы и подстригает их. После этого он берется за бороду, отрезая большую часть ее длины. Мастер предоставляет растительности на лице четкие очертания и форму. Все для того, чтобы она выглядела стильно и приятно. Наконец, он сушит волосы сверху феном и предоставляет линии роста волос и бороды ровный вид.

Смотри на видео, как изменился мужчина после похода в барбершоп:

Преобразование кардинальное: к концу ролика мужчина, который встал с кресла, выглядит совсем другим человеком. И это очень и очень круто. Надеемся, что следующим героем подобных роликов будешь не ты.