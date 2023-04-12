Незвичайне хобі цього чоловіка зробило його самотнім: він мріє про стосунки бодай на пенсії

Ми безліч разів чули про банки сперми. Здавалося б, вони приносять лише користь. А наш герой, який отримав прізвисько "Спермінатор", – справжній молодчинка. Але не все так просто.

Як з'ясувалося, його незвичайне хобі заважає йому побудувати стосунки. А все тому, що він – біологічний батько понад 100 дітей. Як ти вже зрозумів, "Спермінатор" не може знайти кохану через захоплення донорством сперми.

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Коли донорство не в радість

Так, 48-річний Арі Нагель продовжує невтомно шукати жінку своєї мрії. Водночас він розуміє, що його незвичне хобі може стати на заваді цьому.

Лиш за минулий рік професор математики з Нью-Йорка став батьком понад 30 дітей. Він зауважив, що зустрівся особисто з 75% своїх нащадків, які мешкають по всьому світу.

Це цікаво! Арі Нагель не просто здає сперму у спеціальні банки. Він особисто зустрічається з парами перед тим, як організувати донорство.

У розмові з журналістами він зізнався, що стосунки "ускладнюють" процес забору сперми для інших пар. Тож йому непросто тоді допомагати тим, хто мріє про поповнення у сім'ї.

У мене є багато жінок, з якими я працюю, і я хочу, щоб вони мали сім'ю,

– зазначив він.

Водночас додав, що має в оточенні достатньо багато жінок, які б, можливо, не були проти того, чим він займається в теорії. Але на практиці все абсолютно інакше.

Чоловік зізнався також, що більша частина його прибутків іде на дітей. Ба більше, вони забирають багато його часу. І це робить побудову стосунків складною, адже ті теж "вимагають часу та грошей".



Арі в оточенні дітлахів, але незрозуміло, чи його / Фото з фейсбука Арі

Зауважимо, що станом на жовтень 2021 року на Арі подали до суду п'ятеро матерів з дев'ятьма біологічними дітьми. Вони вимагали від нього аліментів.

Наш герой надто довіряє тим, кому допомагає. Він розповів, що взяв у кредит авто для однієї з пар, яка скористалася його послугами. Через кілька місяців йому прийшов рахунок на 8 тисяч доларів. А все тому, що подружжя вирішило більше не платити за машину.

Поки я займаюся донорством, побачення не є можливим варіантом. Але я сподіваюся на довгострокові стосунки, коли вийду на пенсію,

– додав він.

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Водночас чоловік заявив, що "ніколи не знаєш, коли тебе накриє кохання". Тож він ніколи не каже ніколи в надії, що в його житті з'явиться та, через яку він покине своє незвичайне хобі.