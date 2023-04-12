Как выяснилось, его необычное хобби мешает ему выстроить отношения. А все потому, что он – биологический отец более 100 детей. Как ты уже понял, "Сперминатор" не может найти любимую из-за увлечения донорством спермы.

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Когда донорство не в радость

Так, 48-летний Ари Нагель продолжает без устали искать женщину своей мечты. В то же время он понимает, что его необычное хобби может помешать этому.

Только за прошлый год профессор математики из Нью-Йорка стал отцом более 30 детей. Он заметил, что встретился лично с 75% своих потомков, обитающих по всему миру.

Это любопытно! Ари Нагель не просто сдает сперму в специальные банки. Он лично встречается с парами, прежде чем организовать донорство.

В разговоре с журналистами он признался, что отношения "усложняют" процесс забора спермы для других пар. Поэтому ему непросто помогать тем, кто мечтает о пополнении в семье.

У меня есть много женщин, с которыми я работаю, и я хочу, чтобы они имели семью,

– отметил он.

В то же время добавил, что имеет в окружении достаточно много женщин, которые, возможно, не против того, чем он занимается в теории. Но на практике все совершенно по-другому.

Мужчина признался также, что большая часть его доходов идет на детей. Более того, они отнимают много его времени. И это делает построение отношений сложным, ведь те тоже "требуют времени и денег".



Ари в окружении ребятишек, но непонятно, его ли / Фото из фейсбука Ари

Отметим, что по состоянию на октябрь 2021 года на Ари подали в суд пятеро матерей с девятью биологическими детьми. Они потребовали от него алиментов.

Наш герой очень доверяет тем, кому помогает. Он рассказал, что взял в кредит авто для одной из пар, которая воспользовалась его услугами. Через несколько месяцев ему пришел счет в 8 тысяч долларов. А все потому, что супруги решили больше не платить за машину.

Пока я занимаюсь донорством, свидание не представляется возможным вариантом. Но я надеюсь на долгосрочные отношения, когда выйду на пенсию,

– добавил он.

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В то же время мужчина заявил, что "никогда не знаешь, когда тебя накроет любовь". Так что он никогда не говорит никогда в надежде, что в его жизни появится та, из-за которой он покинет свое необычное хобби.