Он отметил, что со временем понял, что некоторые привычки и поведение мешают его счастью в отношениях. И с помощью нескольких советов, а также самоанализа, ему удалось избавиться от этих губительных действий. Благодаря этому его брак процветал, и в конце концов ему удалось стать более счастливым мужчиной.

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1. Он отпустил нереалистические ожидания

Одним из важнейших изменений, которое я осуществил, было то, что я отказался от нереалистичных ожиданий, которые я имел относительно своей жены,

– говорит он.

Ранее он ожидал, что его жена будет соответствовать заранее определенному образу "идеального" партнера. Он ожидал, что она будет готовить еду, собирать его, поддерживать его в семейных вопросах и т.д. Это приводило к разочарованию и обидам, когда она не отвечала этим ожиданиям.

Осознав ошибочность такого подхода, он начал принимать свою жену такой, какова она на самом деле, с ее собственными уникальными сильными и слабыми сторонами. Он научился ценить ее усилия и любить ее безоговорочно.



Пора избавиться от нереалистичных ожиданий / Фото pikisuperstar

2. Сравнение брака

Постоянное сравнение моего брака с тем, что я воспринимал как "идеальные" отношения, было еще одной моей вредной привычкой. Независимо от того, были ли это друзья, семья или изображения в романтических комедиях и сериалах, эта привычка лишь подпитывала ненужную неуверенность и неудовольствие,

– подчеркнул он.

Чтобы преодолеть это, он сосредоточился на уникальности своих собственных отношений. Он признал, что каждый брак отличается от других и имеет свой набор вызовов и благословений.

3. Не заботиться о каждом в паре

Озабоченность работой и обязанностями часто заставляла меня пренебрегать заботой о нас обоих. Я настолько погружался в заботу о других, что забывал заботиться о нас обоих,

– заметил мужчина.

Осознав важность заботы о себе, он стал выделять время для себя. Это охватывало занятия, которые нравились обоим. Совместное чтение, выпекание любимого красного бархатного торта или просто общий отдых. Придавая приоритет счастью и здоровью, он увидел, что отношения стали крепче.

4. Избегание открытого общения

В начале нашего брака я пытался избегать открытого обсуждения проблем или недоразумений, опасаясь сильного конфликта или дискомфорта. Однако сдерживание этих чувств и неэффективная коммуникация только создавали напряжение в наших отношениях.

– говорит он.

Осознав важность открытого общения, он начал открыто и честно выражать свои мысли, чувства и беспокойство жене. Это изменение позволило супругам решить недоразумение, укрепить доверие и развить более глубокую связь.

5. Держать оскорбление

Затаивание обид и возмущение из-за прошлых разногласий было токсичным поведением, к которому я привык. Эти негативные чувства задерживались и негативно влияли на наши отношения, влияя на мое всеобщее счастье как мужчину,

– заметил он.

Научиться прощать и отпускать было очень важно. Он начал решать проблемы, когда они возникали, открыто обсуждать их и выговаривать, прежде чем они перерастали в чрезмерные размышления. Это изменение освободило его от бремени оскорблений.



Стоит не держать оскорбления после конфликтов / Фото freepik

6. Поставить рабочие обязательства на первое место

Чрезмерная сосредоточенность на карьере была еще одной привычкой, мешавшей мне быть счастливым в браке. Хотя обеспечение моей семьи важно, пренебрежение качественным временем с ней через рабочие обязательства создавало ощущение дистанции и неудовлетворенности. Со временем я понял, что ставить работу на первое место работало до брака, но с другим человеком в моей жизни это было невыполнимо,

– добавил он.

Осознавая важность баланса между работой и личной жизнью, он приложил сознательные усилия, чтобы придать приоритет семье. Он начал устанавливать границы с работой и посвящать значительное время для того, чтобы присутствовать с супругой.

7. Игнорирование маленьких добрых дел

В погоне за большими жестами и большими достижениями я часто не замечал значения маленьких повседневных моментов в нашем браке. Эти маленькие жесты любви, благодарности и доброты часто могут быть тем клеем, который скрепляет отношения,

– говорит мужчина.

Осознав ценность этих маленьких моментов, он стал праздновать их. Простая записка "спасибо" во время обеда или спонтанные объятия перед ужином озаряли их дни. Это изменение перспективы сделало их брак более полноценным и обогатило их счастье.

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Учись на чужих ошибках. Это позволит тебе строить счастливые отношения, а также счастливый брак в перспективе.