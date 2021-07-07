Чоловік схуднув на 100 кілограмів, щоб здійснити свою мрію: відео трансформації

У дитинстві з Леві знущалися в школі, і він з усіх сил намагався знайти упевненість у собі. На жаль, знаходив розраду він у їжі. Тож дуже скоро став чималеньким "маминим пиріжечком". Але нещодавно усе змінилося.

Наш новий герой показав, що він не лише схуднув на понад 100 кілограмів. Він ще й зайнявся бодибілдингом. І тепер його не впізнати.

Варте уваги Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі

"Я був дуже сором'язливим, я не міг говорити перед людьми, я не міг розмовляти з людьми", – зізнається він.

У новому епізоді трансформації Truly "Абсолютно новий я" Леві згадує, як він продовжував "харчуватися своїми почуттями" у дорослому житті. Це й привело до постійного збільшення ваги, що з часом почало загрожувати його здоров'ю. Лише у 32 роки Леві почав розуміти, наскільки серйозною є його проблема.

Став бодибілдером після схуднення на 100 кілограмів

"Я дійшов до того, що час від часу все ще зважував себе, і на вагах з'являлася помилка. Одного разу на роботі я втратив свідомість у ванній. У мене сильно боліли груди... Наступного дня я сходив до лікарні, і мій кров'яний тиск зашкалював. Там мені зробили ЕКГ. Лікарі сказали, що в майбутньому на мене чекає потужний серцевий напад. Саме тоді я дізнався, що важив 183 кілограми", – розповів він.

Хлопець зізнається, що тобі потрібно досягнути дна, перш ніж дійсно побачиш зміни. Протягом наступних 3 років, переглянувши свою дієту та присвятивши себе тренуванням щодня, Леві втратив у цілому 104 кілограми. Це понад половина його початкової маси тіла.

Дивися на відео, як змінився Леві за кілька років:

Наразі він з'їдає 3900 калорій щодня, адже його фізична активність дуже висока. Це пов'язано з пристрастю, яку він виявив під час тренувань: бодибілдингом.

"Я завжди був у захваті від бодибілдингу, тому що виріс, спостерігаючи за боротьбою. Я сказав дружині: "Я беру участь у змаганнях з бодибілдингу... Я вийду на сцену у спідній білизні і буду позувати", – додав Леві.

Він брав участь у змаганнях з бодибілдингу у листопаді 2019 року. Готувався самостійно, дотримуючись власної дієти. У наші дні Леві проводить у тренажерному залі по півтори години на день, 6 днів на тиждень. Він підіймає 210 кілограмів і збирається піднятися до 226 з метою набрати 265!

"Коли я йду тренуватися, якщо у мене поганий день, я ніколи не приношу негатив додому. Я хочу бути кращою версією себе: розумово, фізично, емоційно. Я більше не такий сором'язливий, невпевнений у собі. Я сильніший, ніж будь-коли. Маю кращий вигляд. І я знаю це", – резюмує він.

Історія Леві надихає кожного на нові звершення. Годі шкодувати себе та відкладати на завтра можливість змінити своє життя. Стань кращою версією себе вчорашнього уже сьогодні!

Це цікаво Тренування на висоті 4500 метрів: блогер кинув божевільний виклик, який його "розчавив" – відео