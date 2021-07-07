Мужчина похудел на 100 килограммов, чтобы осуществить свою мечту: видео трансформации

В детстве над Леви издевались в школе, и он изо всех сил пытался обрести уверенность в себе. К сожалению, находил утешение он в еде. Поэтому очень скоро стал немаленьким "маминым пирожком". Но недавно все изменилось.

Наш новый герой показал, что он не только похудел на более чем на 100 килограммов. Он еще и занялся бодибилдингом. И теперь его не узнать.

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"Я был очень застенчивым, я не мог говорить перед людьми, я не мог разговаривать с людьми", – признается он.

В новом эпизоде трансформации Truly "Абсолютно новый я" Леви вспоминает, как он продолжал "питаться своими чувствами" во взрослой жизни. Это и привело к постоянному увеличению веса, что со временем начало угрожать его здоровью. Лишь в 32 года Леви начал понимать, насколько серьезна его проблема.

Стал бодибилдером после похудения на 100 килограммов

"Я дошел до того, что время от времени все еще взвешивал себя, и на весах появлялась ошибка. Однажды на работе я потерял сознание в ванной. У меня сильно болела грудь... На следующий день я сходил в больницу, и мой кровяное давление зашкаливало. Там мне сделали ЭКГ. Врачи сказали, что в будущем меня ждет мощный сердечный приступ. Именно тогда я узнал, что весил 183 килограмма", – рассказал он.

Парень признается, что тебе нужно достичь дна, прежде чем действительно увидишь изменения. В течение следующих 3 лет, просмотрев свою диету и посвятив себя тренировкам ежедневно, Леви потерял в целом 104 килограмма. Это более половины его первоначальной массы тела.

Смотри на видео, как изменился Леви за несколько лет:

Сейчас он съедает 3900 калорий ежедневно, ведь его физическая активность очень высока. Это связано с пристрастием, которое он обнаружил во время тренировок: бодибилдингом.

"Я всегда был в восторге от бодибилдинга, потому что вырос, наблюдая за борьбой. Я сказал жене: "Я участвую в соревнованиях по бодибилдингу... Я выйду на сцену в нижнем белье и буду позировать", – добавил Леви.

Он участвовал в соревнованиях по бодибилдингу в ноябре 2019 года. Готовился самостоятельно, следуя собственной диете. В наши дни Леви проводит в тренажерном зале по полтора часа в день, 6 дней в неделю. Он поднимает 210 килограммов и собирается подняться до 226 с целью набрать 265!

"Когда я иду тренироваться, если у меня плохой день, я никогда не приношу негатив домой. Я хочу быть лучшей версией себя: умственно, физически, эмоционально. Я больше не такой застенчивый, неуверенный в себе. Я сильнее, чем когда-либо. Имею лучший вид. И я знаю это", – резюмирует он.

История Леви вдохновляет каждого на новые свершения. Хватит жалеть себя и откладывать на завтра возможность изменить свою жизнь. Стань лучше версии себя вчерашнего уже сегодня!

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