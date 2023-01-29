Чоловік повернувся додому з відпустки у Квінсленді. Його вразив запах, який він відчув на своїй кухні. Як з'ясувалося, за час його відсутності встигли зіпсуватися продукти у холодильнику. І він стане одним з епіцентрів подій.

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Найдорожче було у холодильнику

Френк виявив, що дверцята морозильної камери залишилися прочиненими. Тож їжа, яка була всередині, зіпсувалася. Він довго не міркував, а просто взяв і викинув вміст морозилки до смітника.

І лише тоді, коли сміття забрали, він пригадав, що ховав у холодильнику найцінніше. Він, як виявилося, зберігав у морозилці золоті прикраси своєї дружини на тисячі доларів. Тож він вирішив звернутися до однокласника Джима Меметі, котрий працює у муніципалітеті, щоб він йому допоміг.

Френк був дуже засмучений і розчарований того дня. Ми намагалися зрозуміти, як ми збираємося забрати золото зі сміттєвоза,

– сказав Меметі.

На щастя, вантажівка стояла непорушна

Депо Великого Данденонг-Сіті зв'язалося з підрядниками з утилізації сміття. Як з'ясувалося, вантажівка була на ніч на карантині. Тож її ще навіть не встигли спорожнити.

Тож наступного дня Ліза Фокс, менеджерка з внутрішніх контрактів, спрямувала вантажівку на склад муніципалітету. Там і почалися пошуки.

У нас було близько 500 баків на борту. Тож шукати потрібно було серед від шести до восьми тонн сміття. Нам вдалося звузити коло типів мішків для сміття, які він використовував. Тож ми знали, на яких пакетах зосередитися,

– розповіла Фокс.



У вантажівці був вміст 500 баків зі сміттям / Фото Greater Dandenong Council

Вона сказала, що могла приблизно припустити, де буде його сміття в загальній купі, виходячи з того, коли його збирали. Водночас вона припустила, що шанси знайти маленький мішечок з прикрасами – мізерні.

"Френк спостерігав, поки розбирали сміття, він побачив частину свого садового сміття, і ми знайшли коштовності за п'ять хвилин. Це був день, коли було дуже спекотно, тож це додало радості від того, що ми настільки швидко все знайшли", – зауважила Фокс.

Однокласник Френка зауважив, що це був "неймовірний результат". Він додав, що просто дуже хотів підтримати чоловіка та зробив усе можливе.

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Як бачиш, ситуація склалася вкрай непроста. Тож ми також дуже тішимося, що Френкові вдалося повернути втрачені прикраси дружини. Якщо ти також ховаєш коштовності у холодильнику, то маємо надію, що в таку ситуацію ти не потрапиш.