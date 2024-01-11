Тоньо Пінейро займався ремонтом будинку, який він купив у місті Собер. І під час будівельних робіт він виявив справжній скарб. У стінах знайшов заховані гроші.

Тоньо Пінейро прославився дуже своєрідним чином, коли під час проведення робіт у будинку, який він купив у Собері, щоб проводити там відпустку і жити після виходу на пенсію, знайшов дев'ять мільйонів песет, захованих у банках з-під напою Nesquik.

Варте уваги Nemiroff підтримала Національний реабілітаційний центр UNBROKEN у Львові

Чоловік знайшов шалену суму

Я купив будинок близько семи чи восьми років тому. Це старий будинок, тому чотири чи п'ять років тому я вирішив почати робити деякі роботи, щоб адаптувати його,

– пояснює цей уродженець Луго, який живе у Віла-Реалі.

Перше, що він зробив, це прибрав будинок, який був повний мотлоху, під час різдвяних канікул. Наступного літа він розпочав роботу. Саме тоді він знайшов перші банки, переважно з купюрами по 5 000 песет, з двома з половиною мільйонами. На наступне Різдво знайшов ще стільки ж.

В обох випадках він приїхав вчасно, щоб мати можливість обміняти ці гроші на євро, які він вклав, відремонтувавши частину даху будинку.



Чоловік виявив гроші у стіні / Фото AGENCIA ATLAS / EFE

А влітку 2021 року, знову ж таки під час ремонту будинку, він знайшов ще одну банку, цього разу з чотирма мільйонами песет, які, на жаль, вже не зміг обміняти.

Банкноти вилучили з обігу Іспанії ще у 2002 році. Відтак, частину з них чоловікові вдалося обміняти, а іншу – ні.

Загалом, Тоньо Піньєро відчуває себе щасливчиком, але шкодує, що "в моєму селі є люди, які думають, що я знав про існування захованих грошей і саме тому купив будинок". І додає: "Якщо я знайду ще, то добре, а якщо ні, то продовжу ремонт, навіть якщо між стінами будуть заховані ще банки".



Загалом він знайшов 9 мільйонів песет / Фото AGENCIA ATLAS / EFE

Щасливчик з Віла-Реаль зізнається, що "у мене ще залишилося багато банкнот, особливо 5 000 песет, хоча є й 1 000 песет". І з огляду на неможливість обміняти їх на євро, його вихід – "продавати їх потроху". Одним із перших покупців став дизайнер Пепе Крус, син Хосе Марії Крус Новільйо, який розробив дизайн банкнот, що були введені в обіг Банком Іспанії між 1979 та 1985 роками.

Решту робіт "я продаю людям, які зацікавлені, в основному колекціонерам, які зв'язуються зі мною через фейсбук". До нього навіть зверталися люди з Мексики.



4 мільйони песет поміняти не вдалося, тому він їх продає / Фото GABRIEL UTIEL BLANCO

Читай також Братів-близнюків розділили на цілих 39 років, попри це вони прожили практично ідентичні життя

Банкноти номіналом 5 000 песет продавали за 30 євро, а банкноти номіналом 1 000 песет – за 15 євро. Крім того, йому зателефонувала компанія, яка виробляє какао Nesquik, щоб передати йому партію продукції.