Брати-близнюки не бачилися цілих 39 років. Рівно стільки тривала їхня розлука, коли їх у 1940 році розділили на дві різні названі сім'ї. Але яким було їхнє здивування, коли вони виявили, що кожен прожив практично ідентичне життя. І це при тому, що вони не знали один одного.

Варте уваги Насичений смак нової класики: як приготувати вишуканий коктейль Basil Beauty

Навіть дружини з однаковими іменами

Брати зустрілися у віці 39 років. Сталося це після того, як Джим Льюїс знайшов контактні дані свого брата-близнюка. Під час їхнього спілкування вони виявили, що між ними багато спільного. Зокрема, у кожного була дружина, котру звали Лінда. І, так, це дві різні жінки.



Джим Льюїс сам знайшов контактні дані свого брата-близнюка / Фото HaveSomeFun3344

Джим Льюїс і Джим Спрінгер народилися у 1940 році. Їх усиновили дві окремі сім'ї, коли вони ще були немовлятами. Хлопців у названих сім'ях називали або Джеймсоном або Джимом для скорочення.

Цікаво, що жили вони за якихось 60 з лишком кілометрів один від одного – у штаті Міннесота, що у США. Джим Льюїс знав, що його розлучили з братом-близнюком. А от Джиму Спрінгеру його названа матір сказала, що брат помер під час народження.

Їхня зустріч відбулася, коли кожному було по 39 років. А сталося це ще у 1979 році. Брати могли не побачитися, якби Джим Льюїс не знайшов контактні дані свого брата. Звернімо увагу, що у чоловіків не лише були кохані дружини, котрих звали Ліндою.



Брати не бачили один одного цілих 39 років / Фото alamy

У них була ще й схожа робота, а їздив кожен із них на "Шевроле". Ба більше, своїх собак вони назвали однаково – Той.

Але це ще не все. У кожного з братів були свої брати, котрих звали Ларрі. У них були схожі хобі та сильна неприязнь до правопису. Водночас вони любили математику у студентські роки. І це ще не все. Хлопці розлучилися зі своїми Ліндами, щоб потім одружитися з Бетті. Це просто фантастика. Крім того, у кожного був син, котрого назвали Джеймс Алан.

Відомо, що кожен з Джимів був затятим курцем, страждав від мігрені та працював в охороні. Так, Джим Льюїс був охоронцем, а от Джим Спрінгер – заступником шерифа.



Обоє Джимів через роки / Фото imdb

Також відомо, що вони брали участь у дослідженні доктора Томаса Бушара з Університету Міннесоти. Їх прохали пройти тести на особистість, історію хвороби та мозкові хвилі.

Читай також 5 цілей на 2024 рік, які має поставити собі кожна пара, щоб бути щасливою

Як не дивно, результати трьох тестів були однаковими. Коли ж чоловіків попрохали намалювати щось, то вони намалювали однакову картину. Тоді доктор Бушар був приголомшений результатами.