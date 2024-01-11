Тоньо Пинейро прославился очень своеобразным образом, когда во время проведения работ в доме, который он купил у Собери, чтобы проводить там отпуск и жить после выхода на пенсию, нашел девять миллионов песет, спрятанных в банках из-под напитка Nesquik.

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Мужчина нашел сумасшедшую сумму

Я купил дом около семи или восьми лет назад. Это старый дом, поэтому четыре или пять лет назад я решил начать делать некоторые работы, чтобы адаптировать его,

– объясняет этот уроженец Луго, живущий в Вила-Реале.

Первое, что он сделал, это убрал дом, который был полон хлама, во время рождественских каникул. Следующим летом он приступил к работе. В это время он нашел первые банки, преимущественно с купюрами по 5 000 песет, с двумя с половиной миллионами. На следующее Рождество нашел еще столько же.

В обоих случаях он приехал вовремя, чтобы иметь возможность обменять эти деньги на евро, которые он вложил, отремонтировав часть крыши дома.



Мужчина обнаружил деньги в стене / Фото AGENCIA ATLAS / EFE

А летом 2021 года, опять же во время ремонта дома, он нашел еще одну банку, на этот раз с четырьмя миллионами песет, которые, к сожалению, уже не смог обменять.

Обратим внимание! Банкноты изъяли из обращения Испании еще в 2002 году. Следовательно, часть из них мужчине удалось обменять, а другую – нет.

В общем, Тоньо Пиньеро чувствует себя счастливчиком, но сожалеет, что "в моей деревне есть люди, которые думают, что я знал о существовании спрятанных денег и именно поэтому купил дом". И добавляет: "Если я найду еще, то хорошо, если нет, то продолжу ремонт, даже если между стенами будут спрятаны еще банки".



В общей сложности он нашел 9 миллионов песет / Фото AGENCIA ATLAS / EFE

Счастливчик из Вила-Реаль признается, что "у меня еще осталось много банкнот, особенно 5 000 песет, хотя есть и 1 000 песет". И учитывая невозможность обменять их на евро, его выход – "продавать их понемногу". Одним из первых покупателей стал дизайнер Пепе Крус, сын Хосе Марии Крус Новильо, разработавшего дизайн банкнот, введенных в обращение Банком Испании между 1979 и 1985 годами.

Остальные работы "я продаю заинтересованным людям, в основном коллекционерам, которые связываются со мной через фейсбук". К нему даже обращались люди из Мексики.



4 миллиона песет поменять не удалось, поэтому он их продает / Фото GABRIEL UTIEL BLANCO

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Банкноты номиналом 5000 песет продавали за 30 евро, а банкноты номиналом 1000 песет – за 15 евро. Кроме того, ему позвонила по телефону компания, которая производит какао Nesquik, чтобы передать ему партию продукции.