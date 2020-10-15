Стародавні статуї чоловіків із маленькими пенісами – як же це так? У царстві стереотипів сучасного світу може здатися, що мало б бути все навпаки. Та насправді – аж ніяк.

Сьогодні Men 24 розкриває одну із "таємниць" та "дивовиж" мистецтва греко-римського періоду: чому чоловіків зображали з маленькими пенісами.

О, до слова 5 цікавих і несподіваних фактів про твій член, які ти не знав

Милуватися античним мистецтвом – справа гідна. Але окрім історичної та культурної цінності, окрім естетичного задоволення воно час від часу та й провокує в голові споглядача кумедне питання:

Та чого ж у цих статуй такі маленькі пеніси?

Відповідь криється у глибині століть… І вона не одна.



Апоксіомен (Apoxyomenos), Ліссіп / Фото wikidata

Мужність

"Шлангів" протягом елліністичного періоду (приблизно 323 рік до нашої ери – 31 рік нашої) у чоловіків не було. Про це свідчать як книги давніх істориків, так і аналітика від істориків сучасних.

Ба більше: люди греко-римського світу саме менший пеніс вважали ознакою мужності.



Зевс із мису Артемісіон (Artemision Bronze) / Фото wikidata

Репродуктивність

Скульптори давнього світу Середземномор'я зображали чоловіків з маленькими членами навіть тих, які не мали маленьких. Адже у суспільстві панувало таке переконання (звісно, хибне): менший член – більше шансів мати дітей.

І цьому було дуже конкретне обгрунтування: менший пеніс – отже, сперматозоїд мав пройти менший шлях до яйцеклітини. Насправді ж, ясна річ, запліднення від розміру члена не залежить у жоден спосіб.



Гал, що вмирає (Dying Gaul) / Фото wikidata

Логічність

Стародавні греки вважали, що мати холодну голову на плечах, здатність приймати обгрунтовані рішення, особливо на війні – можуть лише чоловіки з маленькими членами.

Бо великі члени заважають думати, не дають дійти мудрості навіть із віком.



Діадумен (Diadoumenos), Діадуклет з Аргоса / Фото wikidata

М'язистість

Зауважте, на багатьох давніх статуях чоловіки мають маленькі пеніси, але розвинену мускулатуру на всіх інших частинах тіла. І не дарма: маскулінність у ті часи не пов'язували зі статевим органом.

Чоловіків вважали мужніми, якщо вони мали могутні біцепси, аби махати мечем, та міцні ноги, аби атакувати ворога. А що там між ніг бовтається – це вже діло десяте.



Ефеб з Антикерії (Ephebe of Antikythera) / Фото wikidata

Врівноваженість

Творці статуй античності акцентували увагу на рівновазі – балансі та красі, симетрії та грації. Члени… Вони, скажімо так, зміщують акценти.

Ось чому, до слова, Давид Мікеланджело (хоча це й 1501 року витвір мистецтва, але за античними канонами) вважали формою ідеального чоловіка.



Геркулес Фарнезе (Farnese Hercules) / Фото wikidata

Емоційність

Давньогрецькі та римські статуї, серед іншого, вражають деталями. Той же Мікеланджело годинами формував лінії та м’язи на чолі Давида – щоб передати чи не всю палітру людських емоцій, з якого боку не глянь.

Емоцій. А пеніс емоцій не передає. Пристрасті, інстинкти – мабуть, так. Але не емоції.



Мармуровий метоп із Парфенону (Marble metope from the Parthenon) / Фото wikidata

Міфологічність

Стародавні митці найчастіше творили драматичні образи, які розповідали якусь історію – про богів чи героїв, про події, які змінили світ.

Ось чому у зображенні Фаетона ми бачимо м'язистого чоловіка, який напружено згинає біцепс, адже керує сонячною колісницею. А не "банан", який стирчить на пів метра з-під плаща.



Гармодій та Арістогітон (Harmodius and Aristogeiton) / Фото wikidata

Правдивість

На давньогрецьких та римських статуях майже завжди у чоловіків пеніси не ереговані.

Адже скульптори намагалися показати правду про чоловіка, а не про його збудження.



Дискобол (The Discus Thrower) / Фото wikidata

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А це Давид від Мікеланджело – наслідування античного ідеалу / Фото wikidata