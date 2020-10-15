Древние статуи мужчин с маленькими пенисами – как же это так? В царстве стереотипов современного мира может показаться, что должно быть все наоборот. Но в действительности – отнюдь.

Сегодня Men 24 раскрывает кое-что из "тайн" и "странностей" искусства греко-римского периода: почему мужчин изображали с маленькими пенисами.

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Любоваться античным искусством – дело достойное. Но кроме исторической и культурной ценности, кроме эстетического удовольствия оно время от времени да и провоцирует в голове наблюдателя смешной вопрос:

И чего же у этих статуй такие маленькие пенисы?

Ответ кроется в глубине веков... И она не один.



Апоксиомен (Apoxyomenos), Лиссип / Фото wikidata

Мужество

"Шлангов" во время эллинистического периода (примерно 323 год до нашей эры – 31 год нашей) у мужчин не было. Об этом свидетельствуют как книги древних историков, так и аналитика от историков современных.

Более того: люди греко-римского мира именно меньший пенис считали признаком мужественности.



Зевс с мыса Артемисион (Artemision Bronze) / Фото wikidata

Репродуктивность

Скульпторы древнего мира Средиземноморья изображали мужчин с маленькими членами даже тех, у которые не были маленькие. Ведь в обществе царило такое убеждение (конечно, ошибочное): чем меньше член – тем больше шансов иметь детей.

И этому было очень конкретное обоснование: меньше пенис – значит, сперматозоид должен пройти меньший путь к яйцеклетке. На самом деле, конечно, оплодотворение от размера члена не зависит никак.



Умирающий Гал (Dying Gaul) / Фото wikidata

Логичность

Древние греки считали, что иметь холодную голову на плечах, способность принимать обоснованные решения, особенно на войне – могут только мужчины с маленькими членами.

Потому как большие члены мешают думать , не дают подойти к мудрости даже с возрастом.



Диадумен (Diadoumenos), Диадуклет из Аргоса / Фото wikidata

Мускулистость

Заметьте, на многих древних статуях мужчины имеют маленькие пенисы, но развитую мускулатуру на всех других частях тела. И не зря: маскулинность в те времена не связывали с половым органом.

Мужчин считали мужественными, если они имели мощные бицепсы, чтобы махать мечом, и крепкие ноги, чтобы атаковать врага. А что там между ног болтается – это уже дело десятое.



Эфеб из Антикерии (Ephebe of Antikythera) / Фото wikidata

Уравновешенность

Создатели статуй античности акцентировали внимание на равновесии – балансе и красоте, симметрии и грации. Члены... Они, скажем так, смещают акценты.

Вот почему, кстати, Давид Микеланджело (хотя это и 1501 года произведение искусства, но по античным канонам) считали формой идеального мужчины.



Геркулес Фарнезе (Farnese Hercules) / Фото wikidata

Эмоциональность

Древнегреческие и римские статуи, среди прочего, поражают деталями. Тот же Микеланджело часами формировал линии и мышцы на лбу Давида – чтобы передать чуть ли не всю палитру человеческих эмоций, с какой стороны ни глянь.

Эмоций. А пенис эмоций не передает. Страсти, инстинкты – пожалуй, да. Но не эмоции.



Мраморный метоп из Парфенона (Marble metope from the Parthenon) / Фото wikidata

Мифологичность

Древние художники чаще всего творили драматичные образы, которые рассказывали какую-то историю – о богах или героях, о событиях, которые изменили мир.

Вот почему в изображении Фаэтона мы видим мускулистого мужчину, который напряженно сгибает бицепс, ведь руководит солнечной колесницей. А не "банан", который торчит на пол метра из-под плаща.



Гармодий и Аристогитон (Harmodius and Aristogeiton) / Фото wikidata

Правдивость

На древнегреческих и римских статуях почти всегда у мужчин пенисы не в эрегированном состоянии.

Ведь скульпторы пытались показать правду о мужчине, а не о его возбуждении.



Дискобол (The Discus Thrower) / Фото wikidata

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