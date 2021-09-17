Тоді сонливий стан повернеться з більшою силою і єдиним бажанням буде якнайшвидше влягтися у ліжко. Чому так відбувається – пояснюють експерти.

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Парадокс кофеїну

Парадоксальні ефекти кофеїну частково пов'язані з його впливом на те, що дослідники називають "тиском сну", яке сприяє тому, наскільки ми стаємо сонними впродовж дня. Відразу після прокидання в наших тілах включається біологічний годинник, який згодом змушує нас знову лягати спати.

Нейробіолог з Університету Джона Хопкінса Сет Блекшоу пояснює, впродовж дня наші клітини і тканини спалюють енергію у вигляді молекули, яка називається аденозинтрифосфатом або АТФ. Коли ми думаємо, тренуємося чи виконуємо інші робочі та повсякденні завдання, у в якості побічного продукту наші клітини виробляють хімічну речовину під назвою аденозин. Саме він зв'язується з рецепторами в головному мозку, роблячи нас більш сонними.

Оскільки хімічно кофеїн дуже схожий з ним, то він може займати ці місця зв'язування, запобігаючи аденозину сполучитися з рецепторами мозку. У результаті кофеїн тимчасово пригнічує тиск сну, змушуючи людину почуватися енергійною. Тим часом аденозин продовжує накопичуватися в організмі. Як тільки дія кофеїну скінчиться, ти відчуєш дуже високий рівень тиску сну. І єдиний спосіб його позбутися, каже доктор Блекшоу, це поспати.



Організм адаптовується до кофеїну / Фото pexels

Чи варто збільшувати дозу кофеїну

Чим більше кофеїну ми вживаємо, тим більше формуємо до нього толерантність нашого організму. Про це заявляє професор кафедри психіатрії та поведінкових наук Університету Вашингтону Марк Стейн. Річ у тім, що наша печінка здатна адаптуватися і виробляти білки, які швидше розщеплюють кофеїн. Щось подібне відбувається і з аденозиновими рецепторами в нашому мозку. Вони множаться, внаслідок чого можуть і надалі залишатися чутливими до рівнів аденозину. У кінцевому підсумку це негативно позначиться на якості сну, а також викличе почуття втоми. Крім того, кофеїн також може спровокувати скачки цукру в крові або ж призвести до зневоднення організму.

Як позбутися кофеїнової залежності