За більшістю з таких заяв стоять відверті містифікатори. Але мережа – вона така, все стерпить. Не стерпимо ми, і розповімо про кілька таких містифікацій.

Варто знати У Києві відбудеться BAROMETER Show 2021: тема цьогорічного заходу

День без гравітації зробить людину невагомою

Хочеш політати як Супермен? Без проблем – за певного розташування планет у космосі на Землі зникне сила тяжіння, і ти – полетиш. Віриш?І правильно, що не віриш – це міф, який виник десь у 2014 – 2015.

У мережі розлетілась історія, що 4 січня 2015 року всі на Землі відчують невагомість завдяки рідкісному розташуванню планет (здається, на цей фактор можна списати буквально будь-що).

Що цікаво, на "підтвердження" цього "факту" містифікатори публікували скриншот повідомлення NASA у твітері. Але, звісно, у зазначений день земне тяжіння не зазнало жодних змін.

Є тільки два способи відчути невагомість:

Полетіти у космос.

Або полетіти у літаку рвучкими параболами (у такому випадку кілька секунд невагомості теж будуть).



Що реальніше – космічний туризм чи тунгуські інопланетяни? / Колаж 24 каналу

Інопланетяни підірвали Сибір

Історія з 2004 року. Члени російської експедиції у Сибіру повідомили, що знайшли загадковий "позаземний пристрій" – і не абиде, а на місці загадкового вибуху біля Тунгуски.

Дійсно, у небі над Сибіром біля річки Тунгуска 1908 року щось потужно вибухнуло, і більшість вчених схиляються до думки, що то був великий метеорит або астероїд.

Сотні квадратних кілометрів лісу вибух той зрівняв із землею, сліди руйнувань не стерлися й досі. Не дивно, що ця історія просто не могла не стати причиною виникнення безлічі сказань про причетність до "Тунгуського метеорита" прибульців.

Але фейк росіян 2004 року мало не найбезглуздіший – члени експедиції ще перед її початком заявили, що їдуть шукати "залишки космічного корабля інопланетян".

Чи можемо ми дивуватися, що вже за якийсь тиждень їх "знайшли"?

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