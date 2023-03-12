У нас гарна новина: все можна виправити. Тож рекомендуємо тобі ознайомитися спочатку з причинами. Цілком імовірно, ти просто сам не підозрював, чому не допомагаєш своїй коханій по дому.

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1. Стереотипні переконання

У всьому світі є багато сімей, де чоловіки дотримуються стереотипних уявлень про домашні обов'язки. Вони вважають, що існують певні завдання лише для жінок. Особливо, коли мовиться про ведення домашнього господарства. Від миття посуду до збирання одягу, підтримання чистоти вдома, приготування їжі і так далі. Все це чомусь багатьом здається винятково жіночою роботою.



Чоловіки стали заручниками стереотипів / Фото prostooleh

2. Критика в минулому

Можливо, тебе колись критикували за роботу, яку ти виконував по дому. І це залишило певний відбиток у пам'яті. Після такого бажання щось робити просто відпадає. Тож якщо це твій випадок, то рекомендуємо спочатку пробувати разом з коханою людиною. Нехай вона тобі допомагає та наставляє тебе. Потім почне довіряти та повністю доручати всі процеси тобі.

3. Ти надто зайнятий

Коли у нас багато справ, які потрібно зробити, ми, як правило, втрачаємо з поля зору важливіші. Ми часто робимо дрібні справи, а до того часу, коли доходить до загальної картини, ми надто виснажені, щоб її побачити. Це може статися з кожним. І якщо на тобі висить надто багато роботи, то не дивно, що про домашні клопоти ти думатимеш в останню чергу.

4. Ти безвідповідальний

Можливо, ти просто безвідповідальний. І за тебе все робила якщо не колишня, то мама. Це не надто добре. Але потрібно бути чесним як з собою, так і зі своєю новою коханою. Поясни їй, що турбота по дому тобі не властива. Можливо, ви зможете дійти до певних компромісів.



Можливо, тобі не властиво поратися по дому / Фото DCStudio

5. Вона бере на себе надто багато

Якщо так виходить, що всі завдання по дому виконує вона, то де тоді місце для твоєї частки? Власне, тут уже потрібно розбиратися зі своєю коханою. Можливо, їй пора навчитися розподіляти завдання. Це суттєво полегшить життя як їй, так і тобі.

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Ми ж можемо додати лише одне: допомагати по дому не страшно. Просто спробуй. От, наприклад, Білл Гейтс обожнює мити посуд. Каже, його це розслабляє. Можливо, тобі теж сподобається.