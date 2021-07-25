Чому чоловіки не можуть зрозуміти жіноче пояснення дороги

У чоловіків і жінок за орієнтацію в просторі відповідають різні відділи мозку. Тобто, маршрути вони запам'ятовують по-різному.

Через це мало не кожен чоловік мав у житті справу з ситуацією, коли дружина чи подруга довго пояснює, як кудись проїхати, але... Але поїхати чоловік туди не зможе, бо – так і не зрозумів як.

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Чи справедливо чоловіки й жінки звинувачують один одного у топографічному невігластві

Розповідаємо, як добратися

Жінка може описати дорогу так:

"Проїжджаєш повз сірий будинок з вітражами у формі горгоній, потім біля кафе з синьою вивіскою завертаєш на вузьку вуличку з красивими ліхтарями".

Чоловік натомість будує маршрут як навігатор:

"Другий поворот ліворуч, потім перший праворуч, потім третій з'їзд на кільці".

Але якщо він так пояснює дорогу жінці – то буде марна трата часу. І якщо вислухає жіноче пояснення, то так само нічого не второпає.

Чому ж так відбувається

Біологічний аспект

Чоловік і жінка у кращому випадку вдадуть, що все зрозуміли, але всередині будуть цілком переконані, що співрозмовник чи співрозмовниця страждають на топографічне невігластво.

Вчені у Норвегії провели такий експеримент: вибрали групу чоловіків і групу жінок, і кожній поставили завдання – зорієнтуватися в комп'ютерному лабіринті. У підсумку чоловіки впоралися швидше, і шлях обрали коротший.



Поки чоловік та жінка один одному пояснять дорогу, вже і їхати потреба відпаде / Фото insplash

Далі жінкам під язик капнули тестостерону, і повторили експеримент. Як гадаєш, які були результати? Так, у другому випадку обидві статі впоралися з завданням однаково успішно!

Після цього вчені копнули глибше – і зробили такі цікаві відкриття:

Не заглиблюючись у наукові подробиці, скажемо простими словами: чоловіки краще відчувають напрям і своє розташування відносно цілі.

Жінки ж, запам'ятовуючи маршрут, будують асоціації з різними прикметами вздовж дороги – вивісками, примітними кущами, красивими балконами.

Історичний аспект

: перші фіксують прикмети, другі – рахують повороти. І жодного топографічного невігластва тут ні в кого немає. Просто мозок працює, от, саме так.

Інше питання – чому. Вчені припускають, що "винна" еволюція.

Первісні чоловіки на багато місяців йшли з дому на полювання, за той час прикмети могли змінюватися, і пам'ятати треба було саме напрямки та повороти.

Жінки ж збирали трави-ягоди в околицях стоянки, тож для них життєво важливо було запам'ятовувати місцеві орієнтири.

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