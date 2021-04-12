Чому первісні люди не мали проблем із зубами
Чимало археологів та зацікавлених у старожитностях людей зауважували, наскільки добрий вигляд мають зуби первісних людей. Причому безвідносно до місця, де рештки цих людей знаходили.
Джерело:за матеріалами Sapiens
У останках різних представників роду Homo sapiens тисячолітнього віку вчені помічали добре збережені, рівні й білі різці. А кутні зуби – так взагалі немов зійшли з рекламного плаката стоматологічної клініки.
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Чому ж так, якщо давні люди не користувалися ані зубною щіткою, ані навіть пастою?
Чому люди стародавні мали кращі зуби, ніж люди сьогодення
Дрібка історії
- В епоху палеоліту (завершилася 11 – 12 тисяч років тому) людиноподібні ще нічого не знали про карієс. Археологи наразі не знайшли жодного черепа з давнього кам'яного віку, у якому б були пошкоджені хворобою зуби.
- Все змінилося у неоліті – коли мисливці й збирачі перейшли до землеробства і скотарства. У ту епоху карієс з'явився, але все ще рідко турбував людей.
- Далі прийшла епоха бронзи – відтоді й до приблизно XII століття до нашої ери уражені хворобою зуби були, та археологи знаходили їх у здебільшого рештках літніх людей.
- А от коли знаряддя праці людей стали залізними, карієс почав вражати й молодих людей, причому глибше та жорсткіше. Фахівці вважають, що все це сталося через зміни побуту, умов життя та харчування людей.
- Спроби лікувати зуби вперше зафіксовано у Стародавньому Єгипті приблизно 4,5 тисячі років тому. У тодішніх папірусах описані ушкодження ясен і карієс (його причиною вважали хробака, який їсть зуби).
- У Месопотамії, Індії, Китаї, на території майя та ацтеків також знали про карієс і деякі способи боротьби із ним. Лікували зуби травами, а іноді й хірургічно.
Стародавні люди мали кращі зуби, ніж сучасні / Фото pinterest
Чому ж зуби давніх людей були кращими
Жування
Неандертальці й пітекантропи, на відміну від сучасних Homo sapiens, їжу (як рослинну, так і тваринну) здебільшого споживали сирою. Таку їжу треба було довго та ретельно жувати, тож емаль давніх людей була значно міцнішою.
- Але це геть не означає, що сучасна людина може почати все їсти сирим, і у неї зразу стануть здоровими зуби. Сьогодні людський організм генетично й еволюційно пристосований до інакшого харчування.
Але – посилене жування й активне слиновиділення дійсно інтенсифікують кровообіг і обмін речовин у всіх ланках жувального апарату, що сприяє стійкості емалі та дентину проти карієсу.
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Цукор
Чимало науковців безпосередньо пов'язують стоматологічні проблеми сучасних людей з надмірним вживанням цукру. Якщо зазирнути до історії, то видається так, що проблема ця виникла після мандрівки Колумба до Америки.
- Тоді європейці завезли американську цукрову тростину, яка помітно змінила раціон солодкого в іспанців, німців, італійців і французів. Раніше її також знали, але возили з Індії довгим і складним шляхом як вкрай цінний продукт.
Отже, вже у середині XVI століття цукор став масовим продуктом і частиною повсякденної кухні. Хоча буквально за століття до того цей продукт продавали тільки в аптеках як ліки.
Ретельно жувати, менше споживати цукру, більше перебувати на сонці / Фото unspash
Сонце
Нестача кальциферолів (вітаміну D), які в організмі людини виробляються під впливом сонячних променів, без сумніву, створює проблеми для здоров'я. І на здоров'я зубів (зокрема, мінералізацію у дентині) – також.
- Стародавні мисливці й збирачі цієї проблеми не знали, адже мешкали у здебільшого теплих краях і достатньо часу перебували на сонці.
Під час міграцій у суворіших північних землях люди адаптувалися й до нових умов життя. Але – дефіцит вітаміну D таки виник, а відтак і позначився на зубах їхніх нащадків.
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