Здавалося б, позбувся спідньої білизни, зарився під ковдру й насолоджуєшся відпочинком вночі. Але, як виявилося, не все так однозначно.
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Науковці проводили низку невеликих досліджень, які буцімто виявили переваги сну голяка. Мовиться і про швидше засинання, і зниження рівня стресу, і здоровішу шкіру та покращення загальної якості сну.
Ясна річ, що у спекотний день відмовитися від піжами та трусів – найкраще рішення. Мовляв, твоя шкіра матиме вищі шанси залишатися сухою вночі. Але не варто поспішати це робити.
За словами хірурга, подкастера та ютуб-блогера доктора Ентоні Юна, є досить вагомий аргумент на користь того, щоб носити спідню білизну вночі. Причина дуже і дуже проста та логічна.
Чому не варто спати голяка
У середньому людина виділяє гази від 15 до 25 разів на день. І це може відбуватися, коли ти спиш,
– підкреслює Юн.
Наукове дослідження довело, що щоразу, коли ти випускаєш газ, ти розпилюєш крихітку кількість фекалій. І те ж спостереження показало, що твоя спідня білизна вловлює ці частинки. Тож, з точки зору гігієни, носити труси під час сну – правильне рішення. Їх ти зранку скинеш і закинеш у пральну машину. Натомість у нас є сумніви, що ти щодня переш постільну білизну. Правда ж?
На відео Етоні Юн розповідає, чому без спідньої білизни спати не варто:
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Підозрюємо, аргумент доктора Ентоні Юна змусить тебе переглянути ставлення до сну без спідньої білизни.