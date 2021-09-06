Чому категорично не варто спати голяка: пояснення лікаря

Як у мережі, так і в науковій спільноті продовжують точитися суперечки на тему сну голяка. Одні кажуть, що це дуже корисно та природно. Інші ж закликають відмовитися від такої звички. Нещодавно один популярний лікар назвав вагому причину не спати без спідньої білизни.

Здавалося б, позбувся спідньої білизни, зарився під ковдру й насолоджуєшся відпочинком вночі. Але, як виявилося, не все так однозначно.

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Науковці проводили низку невеликих досліджень, які буцімто виявили переваги сну голяка. Мовиться і про швидше засинання, і зниження рівня стресу, і здоровішу шкіру та покращення загальної якості сну.

Ясна річ, що у спекотний день відмовитися від піжами та трусів – найкраще рішення. Мовляв, твоя шкіра матиме вищі шанси залишатися сухою вночі. Але не варто поспішати це робити.

За словами хірурга, подкастера та ютуб-блогера доктора Ентоні Юна, є досить вагомий аргумент на користь того, щоб носити спідню білизну вночі. Причина дуже і дуже проста та логічна.

Чому не варто спати голяка

У середньому людина виділяє гази від 15 до 25 разів на день. І це може відбуватися, коли ти спиш,

– підкреслює Юн.

Наукове дослідження довело, що щоразу, коли ти випускаєш газ, ти розпилюєш крихітку кількість фекалій. І те ж спостереження показало, що твоя спідня білизна вловлює ці частинки. Тож, з точки зору гігієни, носити труси під час сну – правильне рішення. Їх ти зранку скинеш і закинеш у пральну машину. Натомість у нас є сумніви, що ти щодня переш постільну білизну. Правда ж?

На відео Етоні Юн розповідає, чому без спідньої білизни спати не варто:

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Підозрюємо, аргумент доктора Ентоні Юна змусить тебе переглянути ставлення до сну без спідньої білизни.