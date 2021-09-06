Почему категорически не стоит спать голышом: объяснение врача

Как в сети, так и в научном сообществе продолжают вестись споры на тему сна нагишом. Одни говорят, что это очень полезно и естественно. Другие же призывают отказаться от такой привычки. Недавно один популярный врач назвал весомую причину не спать без нижнего белья.

Казалось бы, лишился нижнего белья, зарылся под одеяло и наслаждаешься отдыхом ночью. Но, как оказалось, не все так однозначно.

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Ученые проводили ряд небольших исследований, которые якобы обнаружили преимущества сна нагишом. Говорится и о быстром засыпании, и снижении уровня стресса, и здоровой коже, и улучшению общего качества сна.

Понятное дело, что в жаркий день отказаться от пижамы и трусов – лучшее решение. Мол, твоя кожа будет иметь высокие шансы оставаться сухой ночью. Но не стоит спешить это делать.

По словам хирурга, подкастера и ютьюб-блогера доктора Энтони Юна, есть достаточно весомый аргумент в пользу того, чтобы носить нижнее белье ночью. Причина очень и очень простая и логическая.

Почему не стоит спать голышом

В среднем человек выделяет газы от 15 до 25 раз в день. И это может происходить, когда ты спишь,

– подчеркивает Юн.

Научное исследование показало, что каждый раз, когда ты выпускаешь газ, ты распыляешь крохотное количество фекалий. И то же наблюдение показало, что твоё нижнее белье улавливает эти частицы. Поэтому, с точки зрения гигиены, носить трусы во время сна – правильное решение. Их ты утром сбросишь и закинешь в стиральную машину. А у нас есть сомнения, что ты ежедневно стираешь постельное белье. Правда ведь?

На видео Этон Юн рассказывает, почему без нижнего белья спать не стоит:

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Подозреваем, аргумент доктора Энтони Юная заставит тебя пересмотреть отношение ко сну без нижнего белья.