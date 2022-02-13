Чому корисно робити фото у дзеркалі спортзалу

Здавалося б, усі ці селфі у дзеркалі спортзалу – щось дивне і не про тебе. Але, як виявилося, вони мають неабияку перевагу. І ми розповімо, чому корисно робити такі фото.

Виявляється, крім захоплення можна досягнути успіхів і в інших областях. Дослідження показало, що селфі може бути корисним для людей, які прагнуть схуднути.

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У дослідженні, опублікованому у Journal of Interactive Marketing, дослідники спостерігали за двома групами людей, які протягом 4 років працювали над схудненням. Одна група досягнула результату за допомогою хірургічного втручання (наприклад, обхідного шлункового анастомозу), а інша – без хірургічного втручання.

Науковці виявили, що участь та обмін успіхами та невдачами у віртуальному середовищі може бути важливою частиною досягнення твоєї мети – у цьому випадку схуднення.

Обмін інтимною інформацією та фотографією про схуднення у віртуальному середовищі – важливий фактор мотивації поведінки. Оприлюднення твоєї мети може бути додатковим поштовхом і сприяти посиленню мотивації стати новою, кращою версією себе.

Одна з дослідників, Соня Грієр, повідомляє, що віртуальне соціальне середовище забезпечує відносну анонімність, доступність, відкритість та гнучкість у тому, як користувачі виражають себе у своїй фітнес-подорожі.

Процес створення спільноти навколо вашої фітнес-подорожі, навіть в умовах відносної анонімності, може допомогти людям залишатися мотивованими та відчувати відповідальність,

– каже вона.



Ділися своїми фотографіями, щоб не зупинятися на досягнутому / Фото Valery Sysoev

Крім того, Грієр наголошує, що не всі отримують необхідну підтримку від людей, з якими вони щодня спілкуються. Тож соціальні мережі дозволяють заповнити цей дефіцит.

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Що по висновках? Пора вже перестати сміятися зі знайомих, які роблять селфі у спортзалі. Краще підтримати їх та сказати, наскільки ти пишаєшся їхніми досягненнями. Та й сам можеш робити такі фото, щоб відслідковувати свій прогрес. Тобі сподобається!

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